Una bella soddisfazione per il rugby di Capoterra e, soprattutto, per il giovane Federico Carta, 14 anni, convocato per l’“Attività di selezione Accademia”, in programma giovedì 12 novembre 2026 al Centro Sportivo Stefano Gelsomini di Roma.

Un appuntamento di rilievo nazionale che rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto per il giovane atleta, chiamato a prendere parte a un raduno che premia il lavoro, l’impegno e la passione dimostrati in questi anni sul campo.

La storia di Federico con il rugby inizia quando è ancora piccolo, a soli 5-6 anni. Un incontro quasi casuale, come racconta lui stesso. «Da piccolo ero super vivace, correvo, saltavo e mi arrampicavo dappertutto. Un giorno, al compleanno di mio cugino, Ornella, la nostra allenatrice dei più piccoli, mi ha notato e ha consigliato a mia mamma di portarmi a provare rugby. E aveva ragione, perché da allora non ho più smesso».

Da quel primo incontro è nata una passione che lo accompagna ancora oggi. Del rugby Federico ama soprattutto correre e placcare gli avversari, ma ciò che lo lega maggiormente a questo sport va ben oltre il gioco: «Amo soprattutto il gioco di squadra, l’amicizia e il terzo tempo, dove ci divertiamo tutti insieme, anche con gli avversari!».

La convocazione a Roma è arrivata come una bellissima sorpresa, regalando al giovane rugbista una gioia difficile da nascondere. «Sono davvero felicissimo, per me è una grande soddisfazione. Sono grato per il supporto che ho sempre ricevuto dalla società, dagli allenatori e dai miei genitori e non vedo l’ora di vivere questa esperienza!».

Grande orgoglio anche da parte della società, che ha voluto sottolineare non soltanto le qualità sportive di Federico, ma anche quelle umane: «Come società siamo estremamente orgogliosi di questa convocazione, perché Federico, oltre a essere un grande atleta, è un bravo ragazzo e si merita tutto questo».

Un riconoscimento che premia il percorso di un ragazzo cresciuto con la palla ovale tra le mani, sostenuto dalla famiglia, dagli allenatori e da una società che ha creduto in lui fin dai primi passi.

Per Federico, quella di Roma sarà un’esperienza importante, da vivere con entusiasmo, curiosità e tanta voglia di imparare. Per il Capoterra, invece, la sua convocazione è motivo di orgoglio e la conferma di quanto il lavoro quotidiano con i giovani possa regalare belle soddisfazioni.