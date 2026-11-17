L’Amatori Rugby Capoterra riparte alla grande e festeggia nel migliore dei modi il ritorno in campo. Nella quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B, disputata domenica 15 novembre sul terreno del Comunale di via Trento, la formazione giallorossa supera con un convincente 49-7 la Polisportiva Abruzzo di Chieti, conquistando cinque preziosi punti.

Una vittoria costruita attraverso sette mete, tutte trasformate da Aru, protagonista di una giornata perfetta dalla piazzola. Dopo tre settimane di pausa, il Capoterra dimostra subito di avere voglia di rugby, imponendo il proprio gioco e aumentando progressivamente il divario nel corso della gara.

La partita si è giocata su un terreno appesantito dalle abbondanti precipitazioni della notte precedente, ma accompagnata da una giornata di sole e temperature gradevoli.

Tra gli aspetti più significativi dell’incontro anche alcuni importanti debutti. Coach Garau ha dato fiducia dal primo minuto a Luca Cadeddu, schierato per la prima volta titolare nel ruolo di ala. Nella ripresa hanno invece trovato spazio Diego Musini, proveniente dall’Under 18, e Simone Matta, arrivato dalla formazione cadetta.

Merita comunque un riconoscimento anche la squadra ospite, che nonostante il risultato ha continuato a giocare con determinazione, senza arrendersi e cercando fino alla fine di contrastare i padroni di casa.

Il primo tempo

L’inizio della gara sorride immediatamente ai padroni di casa. Bastano appena due minuti a Valentine per trovare la prima marcatura dell’incontro. Aru completa l’azione con la trasformazione e porta il Capoterra sul 7-0.

La Polisportiva Abruzzo, tuttavia, mostra subito la propria fisicità, soprattutto nelle fasi di mischia ordinata. Il pacchetto degli ospiti si rivela particolarmente pesante e riesce a mettere in difficoltà gli avanti giallorossi. Al 10° e al 15° il Capoterra conquista due mischie a favore, senza però riuscire a sfruttarle.

Al 20° arriva il pareggio della formazione abruzzese. Da una mischia ordinata a dieci metri dalla linea di meta, gli ospiti riescono a imporre la propria superiorità fisica, avanzando con gli avanti fino a trovare la marcatura. La trasformazione, agevole per la posizione centrale, ristabilisce la parità sul 7-7.

La reazione dei giallorossi è immediata. Al 24° Valentine trova nuovamente lo spazio per penetrare nella difesa avversaria e realizza la sua seconda meta personale. Aru non sbaglia dalla piazzola e il punteggio torna sul 14-7.

Al 28° il Capoterra deve fare i conti con l’infortunio alla spalla di Balboni, costretto a interrompere la propria partita e sostituito da Chibsa.

I padroni di casa continuano a cercare la via della meta. Celembrini tenta l’affondo lungo la corsia laterale, ma la difesa ospite riesce a fermarlo. Anche Valentine prova a trovare nuovamente la conclusione vincente, senza riuscire a superare la resistenza avversaria.

Dalla panchina Garau invita i suoi a mantenere lucidità e pazienza. La Polisportiva Abruzzo cerca di alleggerire la pressione ricorrendo a calci profondi per allontanare il pallone dalla propria metà campo, ma Cadeddu si dimostra sempre attento nelle coperture e nei recuperi.

Dopo un finale di frazione combattuto, le squadre rientrano negli spogliatoi con il Capoterra avanti 14-7.

Secondo tempo

La ripresa segna un cambio di passo deciso per l’Amatori Rugby Capoterra. Durante l’intervallo coach Garau riorganizza la squadra e inserisce forze fresche: lasciano il campo Ganga, Baldanzi, Biccu, Concas e Marongiu, sostituiti da Petrakopoulos, Piras, Oghittu, Brui e Musini.

Il nuovo assetto produce effetti immediati. Al 42° Ferreira trova una bella iniziativa nei pressi dei 22 metri avversari e serve Simone Brui, che conclude l’azione andando in meta in posizione centrale. Aru trasforma ancora una volta e il tabellone si aggiorna sul 21-7.

Il Capoterra prende sempre più confidenza con il pallone, muove bene il gioco e costringe gli avversari a difendersi a ridosso della propria linea di meta. Al 51°, dopo diversi tentativi offensivi, è Chibsa a trovare lo spazio decisivo per schiacciare l’ovale oltre la linea. Anche questa volta Aru centra i pali, portando il risultato sul 28-7.

Al 56° arriva il cartellino giallo per Chibsa, punito dall’arbitro per una serie di infrazioni commesse nelle fasi di mischia. I giallorossi sono costretti a proseguire temporaneamente in inferiorità numerica, ma non perdono il controllo dell’incontro e continuano a gestire con sicurezza anche le fasi statiche.

Al 62° è Oghittu a regalare un’altra emozione al pubblico di casa. Con una bella azione personale supera la difesa avversaria e deposita il pallone in meta. Aru completa ancora la trasformazione per il 35-7.

La festa del Capoterra prosegue al 70°. Questa volta a mettersi in evidenza è Luca Cadeddu che, proprio nella giornata del suo debutto da titolare, trova la soddisfazione personale della meta, portando i suoi sul 42-7 grazie all’ennesima trasformazione di Aru.

Al 72° la Polisportiva Abruzzo tenta un ultimo tentativo di reazione, sviluppando alcune azioni offensive consecutive. La difesa giallorossa, però, si dimostra compatta e impedisce agli ospiti di avvicinarsi alla linea di meta, fermandone l’avanzata all’altezza dei dieci metri.

Al 73° Garau effettua un’ulteriore sostituzione: Luca Cadeddu lascia il terreno di gioco e al suo posto entra Simone Matta, che fa così il proprio ingresso in campo.

Quando la partita sembra ormai avviata alla conclusione, il Capoterra trova ancora la forza per colpire. Allo scadere arriva infatti la settima meta della giornata, realizzata da Federico Panduccio. Aru mette la firma anche sull’ultima trasformazione e fissa il risultato definitivo sul 49-7.

Il triplice fischio sancisce una vittoria larga e meritata per i giallorossi, capaci di esprimere tutto il proprio potenziale soprattutto nella seconda frazione.

Piazzalunga man of the match

A completare una domenica particolarmente positiva per l’Amatori Rugby Capoterra arriva anche il riconoscimento individuale. Il titolo di Man of the Match viene assegnato a Mattia Piazzalunga, premiato per la prestazione offerta durante l’incontro.

Per il Capoterra una giornata da ricordare: sette mete, sette trasformazioni, cinque punti conquistati e la soddisfazione di aver dato spazio a nuovi protagonisti. Un successo che conferma la forza del gruppo e regala entusiasmo in vista dei prossimi impegni del campionato.