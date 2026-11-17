Sarà Diego Mingioni il nuovo allenatore del Villasimius. Dopo l’esonero di Federico Cocco, anticipato ieri dal nostro sito, la società ha scelto di affidarsi a un tecnico di grande esperienza nel calcio isolano per dare una svolta alla stagione.

L’addio a Cocco non cancella il lavoro svolto. Il tecnico ha guidato una rosa profondamente rinnovata e molto giovane, che ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni e con qualche episodio sfortunato di troppo. Nonostante le difficoltà, il Villasimius ha raccolto 10 punti in dieci giornate, con tre vittorie, e resta in zona salvezza. La società ha apprezzato l’impegno e la professionalità dell’allenatore, ma ha ritenuto necessaria una scossa dopo la sconfitta per 1-0 di domenica sul campo del Tempio, la sesta stagionale.

Mingioni è un volto ben noto dell’Eccellenza sarda. Il suo nome è legato soprattutto al Carbonia, che ha guidato per più stagioni in Eccellenza: nel dicembre del 2023 il club biancoblù lo aveva richiamato in panchina, confermandolo poi anche per l’annata successiva. In carriera ha allenato anche la Tharros e, nella scorsa stagione, la Villacidrese in Promozione, un’annata chiusa con il ritorno della squadra in Eccellenza grazie al ripescaggio. Ad agosto le strade del tecnico e della società di Villacidro si erano separate.

Ora per Mingioni si apre una nuova sfida, con l’obiettivo di dare continuità a una squadra giovane e rilanciarla in classifica. L’esordio sarà subito impegnativo: sabato il Villasimius ospita l’Iglesias, terzo in classifica e ancora imbattuto.