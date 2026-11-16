Approcciando il discorso sul campionato di Eccellenza, sia si parli di vetta della classifica, sia del suo esatto contrario, la lingua da usare non muta: si parla sempre gallurese. Ad occupare il primo posto è infatti l'Ilvamaddalena con 24 punti , e a 2 "bracciate " di distanza , si trova con 22 il Santa Teresa Gallura. Lasciato il mare, risaliamo verso l'interno, dunque la parte più alta, ma sta di fatto che la classifica dice il contrario poiché dobbiamo dirigerci dall’alto verso il basso: troviamo infatti, all'ultimo gradino della graduatoria con 6 punti, il Calangianus che, morfologicamente parlando si trova ai piedi del " Limbara". E visto che siamo in "zona", per completare il discorso morfologico-calcistico non rimane che ricordare il Tempio: i " galletti" hanno letteralmente sovvertito, gli evidentemente affrettati pronostici, collocandosi attualmente al 12° posto con 9 punti, e allo stato attuale delle cose, fuori dai play out.

Gli isolani primi della classe, pur in inferiorità numerica, sono stati bravi a riportare nell'arcipelago i 3 punti: esperienza e mestiere sono saliti in cattedra a Usini, con gli uomini guidati da Favarin che in pratica hanno fatto di necessità virtù. La diretta concorrente Santa Teresa non si è di certo tirata indietro, ed a suon di gol, specialità della casa (spicca su tutte con 25 all'attivo), ha liquidato la pratica Terralba al " Piero Muntoni".

Nell'elenco delle vincitrici figura anche il Tempio: al Manconi ha ottenuto il secondo successo stagionale, che va a completare il trittico di risultati utili. La crescita fisica, tattica e mentale, del gruppo di giovani guidati con maestria da Massimiliano Paba, anche ieri è risultata evidente: tra i più felici, certamente, Franco Mureddu, 20 anni, schierato nel finale, che oltretutto in settimana, nell'allenamento congiunto con il Pausania (altra squadra cittadina), aveva realizzato una doppietta.

Va sottolineato inoltre che con Salvatore Nativi, classe 2009, sono da considerare due autentici rappresentanti D.O.C. del calcio giovanile tempiese.

Andiamo a chiudere la rassegna col Calangianus, attualmente all'ultimo posto con 6 punti: ad Alghero i giallorossi Galluresi erano guidati in panchina dall'allenatore in seconda Massimiliano Careddu, e fino a 10' dal termine, anche grazie alle parate del giovane portiere Raffi e ad un rigore sbagliato dai giallorossi Catalani, permaneva la parità, ma alla fine la " magia" di Sagardia, rompeva gli equilibri.

Questo pomeriggio è stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore, che prende il posto di Simone Marini: si tratta di Raffaele Cerbone , tecnico di grande esperienza che fino alla scorsa stagione sedeva sulla panchina del Budoni. Arriva anche un nuovo preparatore atletico, Barone; ed il ritorno del team manager Curedda.