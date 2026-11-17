Non bella, ma pratica e cinica la Torres sbanca il “Renato Curi” di Perugia per 1-0 e vola al terzo posto in classifica. Di Corsinelli la rete del primo successo esterno, ottenuto a spese della squadra umbra, molto nervosa e rimasta in dieci alla fine del primo tempo per il fallo da ultimo uomo di Quirini su Masala.

Gara poco spettacolare, anche perché dopo aver rischiato al 9' sull'incornata di Quirini, la squadra rossoblù diventa attenta e nulla o quasi concede ai padroni di casa. Al 25' su mischia in area rossoblù Bunino cade davanti alla linea e tocca la palla con un braccio, ma il tocco viene giudicato involontario dopo l'esame del Fvs.

Nella ripresa la Torres passa quasi subito: Zecca va via a destra, mette in mezzo e sull'angolo opposto c'è Crosinelli per la deviazione vincente. Il neo entrato Scotto cerca il raddoppio su una punizione bassa da sinistra, ma il portiere si salva con l'aiuto del palo.