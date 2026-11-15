Due pareggi negli scontri al vertice del girone A della seconda categoria. Pari (2-2) fra Frassinetti e Settimo e (11) fra Kalagonis e Burcei. Travolgente successo de La Pineta sul campo del Mulinu Becciu per 0-4. I gol portano la firma di Spada, Mainas, Baldelli e Argiolas. La squadra di Sinnai si porta a ridosso delle grandi con 16 punti. Pari tra Sinnai e e Accademia Sarrabese (1-1) e Belvedere e Jupiter (2-2). La classifica in vetta si accorcia. Il primo posto resta della Frassinetti (20 punti), inseguita da Burcei a quota 19, Settimo (18) e Kalagonis 17. Il Pula batte la Castiadese per 2-0 e raggiunge il Kalagonis a quota 17. Pari infine fra San Paolo e Uragano (1-1)