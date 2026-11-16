Lo scontro al vertice della Serie C Unica maschile si risolve con un dominio a tinte biancoverdi. La Pisano Arredamenti Quartu espugna il campo della Pallacanestro Nuoro e si riprende la vetta solitaria della Serie C Unica. Al PalaConi, dopo un primo tempo favorevole ai padroni di casa, la Ferrini prende decisamente il sopravvento, trascinata dalle sue punte di diamante Sanna, Floridia e Salone, protagonisti del break che ribalta l’inerzia della sfida.
Tra le inseguitrici c’è ora anche l’Olimpia Cagliari, che imbriglia, almeno in parte, il talento offensivo dello statunitense Mike Efevberha (21 punti) e supera l’Aurea a Monte Mixi, con Federico Onnis sugli scudi. Tiene il passo anche il Sant’Orsola Sassari, che si lascia alle spalle un primo quarto traumatico (-13) e supera il Cmb Porto Torres tra le mura amiche.
Vittoria significativa anche per la Torres, che ha la meglio sull’Antonianum Quartu non senza fatica, grazie anche ai 21 punti del nuovo innesto Cordedda. Importanti segnali di ripresa dal Calasetta, che ritrova Ranucci (subito 20 punti) e piega la Dinamo Academy, priva di Cipriano, al termine di una brillante prova offensiva.
In coda, punti preziosi in chiave salvezza per il Cus Cagliari, che conquista la seconda vittoria stagionale superando al fotofinish la Scuola Basket Carbonia tra le mura amiche di Sa Duchessa.
Torres-Antonianum 77-72
Sef Torres: N. Pitirra ne, Scarpa, Cuccu 9, E. Pitirra 11, Giua, Fumanti 5, Melis, Pricchiazzi ne, D'Elia 28, Cordedda 21, Barabino 1, De Rosas 2. Allenatore Mura
Antonianum Quartu: Medda 12, Cogoni 5, Ruggeri 17, Malpede 8, Suriano 16, Tiragallo 2, Jordan 12, Campanelli ne, Napoli, Mattana ne, Pirisi ne. Allenatore Fraghì
Parziali: 15-20; 29-35; 48-55
Olimpia-Aurea 77-72
Olimpia Cagliari: Di. Piras, Zurru ne, Lombardi ne, Da. Piras 15, Picciau 12, Angius 6, Sassaro 14, Cesaraccio 2, Cannas, Pala ne, Onnis 23, Cicotto 5. Allenatore Zucca
Fisiokons Sassari: G. Langiu, Desole 14, Usai 8, L. Langiu 2, Lizzeri, Kuznetsov 15, Vasselli 5, Efevberha 21, Macciocu 7. Allenatore Basoli
Parziali: 26-19; 43-37; 57-53
Calasetta-Dinamo 111-86
Camping La Salina Calasetta: Penoni, Guadagno 7, Granieri 6, Bernardi 13, Ceban 18, Ranucci 20, Zucca 16, Werlich 13, Aversano 2, Fontana, Hassan 16. Allenatore Frisolone
Dinamo Academy: Iaci, Ganga 12, Rhassi, Nieddu 2, Correddu 2, Moscaritolo 4, Secchi 6, Campominosi, Re 29, Fara 27, Zoccheddu 2, Loriga 2. Allenatore Mulas
Parziali: 32-17; 67-44; 94-66
Nuoro-Ferrini 65-87
Pallacanestro Nuoro: Assui 14, Loddo 4, Derick, Deiana ne, Canu 3, A. Mazzoleni 9, Zidda 2, Piredda 4, Trani 6, Martis 6, Doglio 10, Bensons 7. Allenatore G. Mazzoleni
Pisano Arredamenti Quartu: Puddu ne, Pedrazzini 8, Graviano 13, Saba, Picci ne, Floridia 16, Pisu 4, Saddi 10, Deering ne, Madau, Salone 16, Sanna 20. Allenatore Elia
Parziali: 26-21; 35-33; 49-62
Sant'Orsola-Porto Torres 67-59
Sant'Orsola Sassari: Gueye 4, Giordo 8, Angius 2, Villani ne, Aroni 5, Camboni ne, Cecchini 5, Casu 14, Usai 14, Scanu Manunta 7, Carta 8, Petretto ne. Allenatore Ruiu
Cmb Porto Torres: Barabino 5, Barbagallo, Cocco 9, A. Pisano 8, M. Carletti, Pitzalis ne, Russu, Lungheu 12, N. Carletti 4, Doumbia ne, Sanna, N. Pisano 21. Allenatore Carlini
Parziali: 12-25; 34-40; 55-53
Torres-Antonianum 77-72
Sef Torres: N. Pitirra ne, Scarpa, Cuccu 9, E. Pitirra 11, Giua, Fumanti 5, Melis, Pricchiazzi ne, D'Elia 28, Cordedda 21, Barabino 1, De Rosas 2. Allenatore Mura
Antonianum Quartu: Medda 12, Cogoni 5, Ruggeri 17, Malpede 8, Suriano 16, Tiragallo 2, Jordan 12, Campanelli ne, Napoli, Mattana ne, Pirisi ne. Allenatore Fraghì
Parziali: 15-20; 29-35; 48-55
Olimpia-Aurea 77-72
Olimpia Cagliari: Di. Piras, Zurru ne, Lombardi ne, Da. Piras 15, Picciau 12, Angius 6, Sassaro 14, Cesaraccio 2, Cannas, Pala ne, Onnis 23, Cicotto 5. Allenatore Zucca
Fisiokons Sassari: G. Langiu, Desole 14, Usai 8, L. Langiu 2, Lizzeri, Kuznetsov 15, Vasselli 5, Efevberha 21, Macciocu 7. Allenatore Basoli
Parziali: 26-19; 43-37; 57-53
Calasetta-Dinamo 111-86
Camping La Salina Calasetta: Penoni, Guadagno 7, Granieri 6, Bernardi 13, Ceban 18, Ranucci 20, Zucca 16, Werlich 13, Aversano 2, Fontana, Hassan 16. Allenatore Frisolone
Dinamo Academy: Iaci, Ganga 12, Rhassi, Nieddu 2, Correddu 2, Moscaritolo 4, Secchi 6, Campominosi, Re 29, Fara 27, Zoccheddu 2, Loriga 2. Allenatore Mulas
Parziali: 32-17; 67-44; 94-66
Nuoro-Ferrini 65-87
Pallacanestro Nuoro: Assui 14, Loddo 4, Derick, Deiana ne, Canu 3, A. Mazzoleni 9, Zidda 2, Piredda 4, Trani 6, Martis 6, Doglio 10, Bensons 7. Allenatore G. Mazzoleni
Pisano Arredamenti Quartu: Puddu ne, Pedrazzini 8, Graviano 13, Saba, Picci ne, Floridia 16, Pisu 4, Saddi 10, Deering ne, Madau, Salone 16, Sanna 20. Allenatore Elia
Parziali: 26-21; 35-33; 49-62
Sant'Orsola-Porto Torres 67-59
Sant'Orsola Sassari: Gueye 4, Giordo 8, Angius 2, Villani ne, Aroni 5, Camboni ne, Cecchini 5, Casu 14, Usai 14, Scanu Manunta 7, Carta 8, Petretto ne. Allenatore Ruiu
Cmb Porto Torres: Barabino 5, Barbagallo, Cocco 9, A. Pisano 8, M. Carletti, Pitzalis ne, Russu, Lungheu 12, N. Carletti 4, Doumbia ne, Sanna, N. Pisano 21. Allenatore Carlini
Parziali: 12-25; 34-40; 55-53
Cus Cagliari-Carbonia 76-75
Cus Cagliari: Tocco 14, Poddighe 8, Loi 12, Raspa 14, Fancello 7, Cubeddu, Bonacci 7, Palazzi 9, Zedda 5. Allenatore Benucci
Scuola Basket Carbonia: Messina 2, Boi 14, Angius 7, Ivaldi 7, Barreiro 6, Chessa, Zonza, Passa 22, Porricino ne, Deliperi 7, Cancedda 5, Crobu 5. Allenatore Ursillo
Parziali: 18-19; 32-36; 53-57