L’ottava giornata del girone A di Prima Categoria rafforza il primato del Decimo 07 e regala spettacolo sul campo dell’Himalaya, mentre in coda l’Idolo trova la prima gioia stagionale. La capolista non si ferma più. Il Decimo 07 liquida l’Ulassai con un netto 4-0 e sale a quota 22, ancora imbattuto. La gara si sblocca al 40', quando Parisi atterra Mboup in area e Ledda trasforma dal dischetto. Nella ripresa D’Agostino raddoppia su rigore, nono centro stagionale per lui. Poi Mboup corona una grande prestazione con il terzo gol, e in pieno recupero Lino Carta firma il poker con un missile dopo aver saltato due uomini.

Alle spalle della capolista frena La Palma Cagliari, che nell'anticipo di sabato non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Capoterra e scivola a meno due dalla vetta. Ne approfitta l’Azzurra Monserrato, che espugna Baunei al termine di una gara pirotecnica vinta 4-3 e sale a 17. Il Sestu resta a un punto. I biancoblù superano 3-1 un ostico Gioventù Sarroch al termine di una vittoria sofferta ma meritata. Romano sblocca al 5' e Orrù pareggia alla mezz’ora. Prima dell’intervallo bomber Farci, entrato per l’infortunato Pilleri, riporta avanti i suoi. Al 90' il portiere Melis prima causa un rigore e poi si riscatta parandolo a Balistreri, e due minuti dopo Edoardo Melis chiude i conti.

La copertina della giornata però è tutta per il Calcio Himalaya Mulinu Becciu, che travolge il Cardedu con un roboante 6-1. I padroni di casa sbloccano il risultato già al 7' con Sechi Mele, che si invola sulla destra, entra in area, rientra sul sinistro e insacca nell’angolo opposto. Al 13' arriva il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Sanna cambia gioco per Piro, che di tacco serve Gabriele Porcu, e il suo cross perfetto trova Tupponi, bravo a concludere al volo di destro dal dischetto del rigore. Al 38' è Tommaso Piro a firmare il tris con un’autentica prodezza: parte da metà campo, salta due avversari e scaglia all’incrocio dei pali una conclusione imprendibile. Allo scadere del primo tempo il Cardedu accorcia con un rigore trasformato dal capitano Samuele Lorrai.