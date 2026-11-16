La sesta giornata di andata conferma Astro Cagliari e Antonianum Quartu in vetta alla classifica del torneo di Serie B Femminile di basket. La prima è a punteggio pieno, con 5 vittorie in 5 gare disputate (già osservato il turno di riposo); le quartesi, sempre con 5 vittorie e anche 1 sconfitta, devono ancora osservare la giornata di stop. Riposo che lo scorso weekend è toccato alla Fenix Sassari, ora a due punti di distanza dalla coppia di testa.

Capolista. Le cagliaritane si impongono sul parquet di Elmas per 62-91. Avvio travolgente del quintetto allenato da Stefano Cuncu che dopo i primi 10’ è già sul +23 (8-31). La reazione delle padrone di casa arriva nel corso della seconda frazione e margine leggermente ridotto (31-48 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, l’Astro allunga nuovamente, toccando il +30 (47-77 al 30’). Nel finale le ospiti gestiscono la situazione senza patemi. Miglior realizzatrice della gara è Demetrio Blecic, dell’Astro, con 27 punti. L’Antonianum, invece, batte il Settimo per 96-39. Le ragazze guidate da Jean Patrick Sorrentino prendono il largo a inizio gara (37-10 al 10’), andando all’intervallo sul +41 (62-21 al 20’). Nella ripresa il trend non cambia, con le quartesi che ampliano il divario fino al +57 della sirena finale. Nelle fila quartesi è Scanu la migliore, con 20 punti personali.

Le altre. Nelle altre due sfide in programma, spicca la vittoria esterna della SAP Alghero, contro Su Planu, per 26-44. Punteggio basso e, nelle prime battute, grande equilibrio (11-10 al 10’ e 16-18 al 20’). È nella ripresa che le catalane chiudono le maglie in difesa e allungano con il passare dei minuti. A fine terzo quarto il margine è sul +8 (24-32 al 30’) e nell’ultimo aumenta ulteriormente, arrivando alla doppia cifra, fino al +18 finale. Da segnalare, nella SAP Alghero, i 15 punti di Traore. Infine, netta vittoria casalinga della Mercede Alghero contro la Dinamo Lab (100-48). Dopo un primo quarto equilibrato (20-17 al 10’), il divario si scava nel corso della seconda frazione, con la Mercede che vola sul +28 (50-22 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia e il margine aumenta fino alla sirena finale. Nella Mercede, è Cavallero la migliore, con 20 punti personali.