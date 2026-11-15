Promozione girone B, Ozierese e Castelsardo non si fermano

Il duello al vertice del girone B di Promozione prosegue senza esitazioni. L’Ozierese batte 4-2 il Coghinas e resta l’unica squadra imbattuta del torneo; il Castelsardo risponde con un perentorio 0-4 sul campo del Bosa e rimane a una sola lunghezza dalla vetta. Alle loro spalle il vuoto si allarga: il Coghinas, terzo, è ora staccato di dieci punti dalla capolista.

Al “Masala” l’Ozierese trascina il confronto diretto con il suo attacco: doppietta di Barracca e reti di Gavim Bruno e Pereira Barzaghi. Per il Coghinas non bastano i due gol di Saba. A Bosa il Castelsardo dilaga con la doppietta di Chelo e le reti di Pinna e Trenta: «Tre punti pesantissimi», ha commentato la società.

La notizia di giornata arriva da Fonni, dove il Thiesi, fin qui a zero punti dopo nove sconfitte, conquista la prima vittoria stagionale imponendosi 3-2. Per gli ospiti vanno a segno Budroni, Francesco Trogu e Mario Trogu; ai padroni di casa, che chiudono con un uomo in meno, non bastano i gol di Choflas e Emerson. Prima gioia stagionale anche per il Buddusò, che supera 1-0 la Macomerese con una rete di Troyes.

Torna al successo dopo più di un mese l’Arzachena, che espugna Perfugas 2-1 con i gol di Vera Rubio e Goy; per il San Giorgio va a segno Spano. Colpo esterno anche per l’Ovodda, che vince 3-1 sul campo del Monte Alma: doppietta di Medde nel primo tempo, al 15' e al 30', inframezzata dal gol di Garbuio al 40'; Balde chiude i conti in pieno recupero. Il Campanedda, quarto, frena a Macomer: 1-1 con il gol di Ferro e il pareggio di Pintus all’8' della ripresa. Senza reti Li Punti-Luogosanto.

Classifica: Ozierese 28; Castelsardo 27; Coghinas 18; Campanedda 16; Monte Alma 15; Arzachena, Bosa 14; Li Punti (-2), Macomerese, Ovodda 13; Luogosanto 12; San Giorgio Perfugas 10; Buddusò, Macomer, Fonni 8; Thiesi 3.