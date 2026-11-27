l nono turno d'andata della Serie C Unica di basket maschile propone un nuovo scontro diretto nelle zone alte della classifica. A tenere banco è la sfida in programma sabato alle 20.30 al PalaSimula di Sassari, dove la capolista Ferrini Pisano Arredamenti sarà di scena sul campo del Sant'Orsola, che condivide la seconda posizione con Olimpia Cagliari e Pallacanestro Nuoro. Un impegno insidioso per la formazione di Nicola Elia, che farà leva sull'esperienza dei suoi uomini migliori, a cominciare dall'ala Giuseppe Floridia, tra i più positivi in questo primo scorcio di campionato.

Alle 18 sono in programma tre sfide in contemporanea: la Pallacanestro Nuoro di Giampaolo Mazzoleni sarà alle prese con la complicata trasferta sul campo del Camping La Salina Calasetta, mentre a Sassari la Torres riceverà la visita del Cmb Porto Torres di coach Pietro Carlini. Impegno casalingo per l'Olimpia Cagliari di Roberto Zucca, che a Monte Mixi affronterà la Dinamo Academy con l'obiettivo di approfittare dello scontro diretto tra Ferrini e Sant'Orsola per guadagnare terreno.

Alle 18.30, al Palasport di via delle Cernitrici, la Scuola Basket Carbonia ospiterà la Fisiokons Aurea Sassari del capocannoniere Mike Efevberha. Appaiate a quota 8 punti, le due formazioni si contendono il quinto posto: per i minerari di Angelo Ursillo l'occasione di dare ulteriore sostanza a un avvio di stagione al di sopra delle aspettative.

L'unico posticipo domenicale si disputerà alle 18.30 a Quartu Sant'Elena, dove l'Antonianum, fanalino di coda con 2 punti, riceverà la visita del Cus Cagliari in un confronto importante per gli equilibri della lotta salvezza.

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti 14; Olimpia Cagliari, Pallacanestro Nuoro e Sant'Orsola Sassari 12; Fisiokons Aurea Sassari, Scuola Basket Carbonia e Torres 8; Camping La Salina Calasetta e Dinamo Academy 6; Cus Cagliari e Cmb Porto Torres 4; Antonianum Quartu 2.