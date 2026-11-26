L’Arborea vince a tavolino la partita di Arbus del 14 novembre, mai giocata. Il terreno di gioco era chiuso con una catena e un lucchetto in forza di un atto firmato dal vicesindaco. Per il Giudice sportivo quel documento non è un’ordinanza sindacale e non può giustificare il rinvio per causa di forza maggiore: la responsabilità ricade sull’Arbus Guspini, che perde 0-3. Per l’Arbus arrivano anche le squalifiche: quattro giornate a Lorenzo Canargiu per offese all’arbitro e due all’allenatore Maurizio Rinino.

Nel girone B, il Macomer Calcio dovrà fare a meno per tre giornate di Abdelaziz Nachet, che ha colpito un avversario al volto con uno schiaffo. Mano pesante sull’Uta: il dirigente Marco Baroncelli è inibito fino al 23 febbraio. Dagli spalti ha insultato e minacciato l’arbitro e a fine gara gli ha sbarrato temporaneamente l’ingresso dello spogliatoio.

Nel recupero con il Vecchio Borgo Sant’Elia, il Cannonau Jerzu ha perso l’allenatore Massimo Corda, squalificato per quattro giornate, e Alberto Atzori, fermato per due. Domani il Bosa sarà senza Salvatore Carboni, squalificato per un turno. Domenica l’Ozierese non avrà Antonio Fantasia e Pietro Paolo Mandras, fermati per somma di ammonizioni. Multa di 150 euro alla capolista per i fumogeni e gli insulti dei suoi tifosi.

La Corte d’appello ha respinto il reclamo del Samugheo e ha confermato le quattro giornate all’allenatore Federico Trudu e al giocatore Fabio Zucca.