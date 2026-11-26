L’Alghero dovrà affrontare la capolista Ilvamaddalena senza due giocatori. Il Giudice sportivo ha fermato per due giornate Felipe Jose Roccuzzo, espulso sabato scorso contro la Nuorese per aver contestato una decisione arbitrale con espressioni e gesti offensivi. Salterà un turno anche Joel Baraye, pure lui espulso.
Stop di due turni pure per Ray Murphy Omoregbe del Tortolì, che mancherà nella delicata sfida di coda con la Nuorese. Una giornata di squalifica, dopo l’espulsione, per Giovanni Linaldeddu (Calangianus), Andrea Argiolas (Taloro Gavoi), Tommaso Manconi (Terralba) e Diego Gabriel Giachero (Usinese). Due assenze che pesano già sugli anticipi di domani: il Terralba sarà a Uri senza Manconi, l’Usinese a Villacidro senza Giachero. Il Tempio perde invece Fiore Lammardo, fermato per somma di ammonizioni.
Entrano in diffida Alessandro Balbo (Bonorva), Enrico Loi (Lanusei), Simone Loi (Tortolì), Djedje (Santa Teresa Gallura) e gli usinesi Sebastian Jurado e Francesco Langasco.
In Coppa Italia, dopo le semifinali di ritorno che hanno promosso Alghero e Iglesias in finale, la sanzione più pesante tocca al nuorese Fabio Cocco: quattro giornate per aver rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro subito dopo il fischio finale. Una giornata per somma di ammonizioni ad Alessio Fadda dell’Alghero.