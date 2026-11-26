Il dodicesimo turno di Eccellenza si apre sabato con due anticipi. Alle 15 l’Atletico Uri riceve il Terralba con il morale alto dopo la vittoria sul Santa Teresa Gallura, decisa dalla doppietta di Mascia e costata ai galluresi la prima sconfitta stagionale. Anche il Terralba arriva da un successo, ottenuto contro l’Usinese. Proprio l’Usinese è attesa alle 15.30 a Villacidro: entrambe le squadre devono riscattare la sconfitta di sette giorni fa. Domenica la capolista Ilvamaddalena, ancora imbattuta, fa visita all’Alghero nella partita più attesa della giornata, mentre il Santa Teresa cerca di ripartire contro il Villasimius.
In Promozione gli anticipi sono tre. Nel girone A, alle 15, la Tharros, nelle ultime posizioni della classifica, ospita il Sant’Elena Quartu, reduce dall’8-2 all’Arbus Guspini con il poker di Mauro Ragatzu. Nel girone B, alle 15, il Macomer Calcio, in difficoltà nella zona bassa della classifica, affronta il Castelsardo, che insegue a un punto la capolista Ozierese. Alle 16, al Campo Italia, c’è Bosa-Macomerese, con i padroni di casa reduci da una sconfitta e gli ospiti da una vittoria.