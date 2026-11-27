Una trasferta impegnativa, ma anche un'occasione per misurare le proprie ambizioni. La Pallacanestro Sennori sarà di scena domenica alle 17 sul parquet della Novipiù Casale Monferrato, capolista solitaria del girone di Serie B Interregionale con 14 punti, frutto di sette vittorie nelle prime nove giornate.
Un ostacolo particolarmente insidioso per i Tauri di Fabrizio Longano, che attraversano però un buon momento di forma. Ne è testimonianza il successo ottenuto nell'ultimo turno contro Nerviano (81-76 dopo un supplementare), ma anche la prestazione offerta due settimane fa sul campo della vicecapolista Riso Scotti Pavia, capace di piegare i romangini soltanto all'overtime (84-82).
I biancoverdi cercano la quinta affermazione stagionale, che consentirebbe loro di salire a quota dieci punti e scavalcare in classifica l'Esperia, ferma a otto. I rossoblù di Federico Manca osserveranno infatti un turno di riposo forzato a causa del rinvio della trasferta contro l'Oleggio Magic Basket, disposto per gli impegni con la Nazionale ucraina di Illia Tyrtyshnyk. La gara sarà recuperata mercoledì 16 dicembre alle 20.