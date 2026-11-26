Dalla cenerentola Sedriano alla capolista Sampdoria. La Women Torres si appresta a giocare l'anticipo di lusso contro la formazione blucerchiata sabato alle ore 14.30 nel Centro Sportivo Federico Mario Boero di Genova, nel quartiere Molassana.

La Women Torres ha ottenuto la prima vittoria nella serie C femminile contro il fanalino di coda Sedriano per 7-1, staccandosi nettamente dall'ultimo posto e agganciando il Torino Women al decimo posto. Una serenità di classifica che consente alle rossoblù allenate da Emanuele Riu di affrontare la capolista con la mentalità giusta di chi nulla ha da perdere.

La Sampdoria occupa la vetta del girone con 13 punti, insieme a Real Meda e Angelo Baiardo, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultimo turno le blucerchiate hanno pareggiato per 1-1 sul campo dell’Alcione Milano, recuperando lo svantaggio con la rete di Codecà nel recupero del primo tempo. Contro una delle capolista serviranno compattezza e concentrazione fin dal primo minuto per restare in partita e sfruttare le occasioni che si presenteranno.