Tutto è pronto per il lungo weekend cestistico regionale. In realtà, si sono già giocati alcuni anticipi nei tornei di Divisione Regionale 2 e Serie C Femminile e il programma proseguirà nella giornata di oggi.

Serie B Femminile. Impegni casalinghi per le prime della classe: l’Astro Cagliari attende la visita della Dinamo Lab, l’Antonianum Quartu del Su Planu. Le sfide dell’ottava di andata: Antonianum-Su Planu, domani ore 18.30; SAP Alghero-Settimo, domani ore 19; Elmas-Fenix Sassari, domenica ore 19; Astro-Dinamo Lab, domenica ore 18. Riposa Mercede Alghero.

Divisione Regionale 1. In trasferta il match che vedrà impegnata la capolista Elmas, sull’ostico parquet del Serramanna. La diretta inseguitrice, Shardana Basket, andrà invece a far visita al Genneruxi. Le partite dell’ottava giornata di andata: Genneruxi-Shardana Basket, domani ore 18; CUS Sassari-San Sperate, domani ore 18; Astro Cagliari-Santa Croce Olbia, domani ore 18.30; Serramanna-Elmas, domenica ore 18; Ferrini Quartu-MBA Alghero, domenica ore 18.

Divisione Regionale 2. Già disputate 3 gare del torneo, tra sud e nord Sardegna. Si continua oggi, nel girone B “Sud”, con il Marrubiu che ospita La Casa del Sorriso. Al Nord fari puntati sul big match tra Macomer 2.0 e Masters Sassari. Il quadro completo. Sud (ottava giornata di andata). Girone A: Sinnai Basket-Settimo 62-45; Assemini “White”-Basket Iglesias 77-51; Sulcis Spes-Assemini “Black”, domani ore 19; Carloforte-Beta, domani ore 19; Cagliari Basket-Madas Siliqua, domani ore 20.45; Carbonia-Calasetta Basket, lunedì ore 20.30. Girone B: Pol. Marrubiu-La Casa del Sorriso, stasera ore 21; Vitalis San Gavino-Primavera, domani ore 19; Ferrini-Basket Mogoro, domani ore 20; Astro-Il Gabbiano, domenica ore 20; Genneruxi-Condor Monserrato, domenica ore 18; Antonianum Quartu-Azzurra Oristano, lunedì ore 20.45. Nord (settima giornata di andata): Fenix Sassari-Team Sassari Sport 68-47; Virtus Olbia-Shardana Basket, domani ore 18.30; Demones Ozieri-Arzachena Basket, domani ore 17; Macomer 2.0-Masters Sassari, domani ore 18; Nova Pallacanestro-Accademia Olmedo, domenica ore 15; Olimpia Olbia-Ghilarza, domenica ore 17.30; MBA Alghero-Pallacanestro Nuoro (31/01).