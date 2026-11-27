La Sardinia Rent San Salvatore Selargius torna davanti al proprio pubblico per una sfida già molto delicata nella corsa alla salvezza. Domenica alle 18, nell'ottava giornata di Serie A2 Femminile, le giallonere ospiteranno Vicenza al PalaVienna con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria stagionale.

Le due formazioni sono separate da appena due punti: la squadra veneta ha ottenuto due successi nelle prime sei gare, mentre il San Salvatore è fermo a quota due, grazie alla vittoria nel derby contro il Cus Cagliari. Un'affermazione permetterebbe dunque alle selargine di agganciare le avversarie e affrontare con fiducia i prossimi impegni.

La formazione di Fabrizio Asunis arriva dalla sconfitta per 77-60 sul campo dell'Ecodem Alpo, maturata al termine di una partita nella quale le giallonere sono riuscite a mantenersi competitive per oltre tre quarti contro una delle principali candidate alla promozione. Una prestazione che ha lasciato indicazioni incoraggianti, soprattutto sul piano della tenuta difensiva e della compattezza del gruppo. «Essere rimaste in partita fino a tre minuti dalla fine contro una delle favorite ci ha dato maggiore fiducia - osserva la pivot Adriana Cutrupi - abbiamo dimostrato che, con sacrificio e voglia di lottare insieme, possiamo competere anche contro avversarie più attrezzate».

La lunga giallonera sottolinea anche l'importanza del lavoro svolto durante la pausa del campionato: «Abbiamo sfruttato queste settimane per curare i dettagli e introdurre nuove soluzioni di gioco. Noi più esperte cerchiamo di aiutare le giovani, che avranno un ruolo sempre più importante nel corso della stagione».

Contro Vicenza, tuttavia, non basterà ripetere quanto di buono mostrato ad Alpo: «Questa è una delle partite che, da qui alla sosta natalizia, potranno dirci molto sul nostro futuro - conclude - stiamo studiando le caratteristiche delle avversarie e lavorando per individuare i loro punti deboli. Vogliamo mettere in pratica quanto preparato in allenamento e conquistare una vittoria importante, anche per i nostri tifosi».