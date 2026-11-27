Sarà un weekend cruciale per il prosieguo della stagione delle formazioni oristanesi di Prima Categoria, girone B e C, in campo per la decima giornata di andata.

Nel girone B, fari puntati sull’anticipo del sabato (calcio d’inizio alle 15) tra Sanverese e Santa Giusta. Il derby dell’oristanese sarà un crocevia importante per entrambe, alla ricerca di punti per uscire quanto prima dalla zona “calda” della classifica. I padroni di casa, dopo la sconfitta in casa della Gialeto, sono nuovamente all’ultimo posto. Davanti ci sarà un Santa Giusta, in piena zona playout, che all’inizio della settimana ha definito la situazione in panchina, con l’arrivo di Lello Floris come nuovo tecnico. Domenica, invece, sarà la volta di C.R. Arborea e Freccia Parte Montis. I primi ospiteranno la Virtus Furtei, terza in classifica e tra le formazioni indiziate per un torneo di vertice. I mogoresi, invece, se la vedranno con l’Isili; obiettivo della compagine guidata da Giancarlo Boi è tornare alla vittoria dopo 3 stop di fila.

Nel girone C, infine, sabato in campo il Ghilarza (alle 15) sul campo del Bottida. Scontro diretto tra due squadre appaiate in classifica (a quota 10). I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Bittese (2-3), mentre i ghilarzesi, il turno scorso, hanno subito una sconfitta casalinga con l’Atletico Bono (1-2). Domenica, invece, l’Abbasanta ospita la Lulese, fanalino di cosa. Per l’undici allenato da Bicio Miceli l’occasione per scalare ulteriormente la classifica.