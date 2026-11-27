Giornata dove il quartetto di testa del basket in carrozzina diventerà un terzetto. Dinamo lab e Porto Torres possono approfittare dello scontro fra due capoliste, Santo Stefano e Cantù, per restare in testa alla massima serie.

La squadra sassarese scende in campo sabato al PalaSimula di Sassari (inizio alle 15.30) per affrontare il Millenium Padova. Marco Canella, Mvp del colpaccio di Firenze, presenta così il match: "Siamo senza Mosler e Revuelta, ipegnati con le nazionali, quindi ci siamo allenati con quintetti diversi e dobbiamo essere pronti a mettere in pratica il lavoro della settimana con intensità e scegliendo noi il ritmo, perché concederlo a Padova significa avere problemi".

Trasferta a Bergamo contro il Montello per il Gsd Porto Torres, sempre sabato alle 15.30. La formazione lombarda è ancora a secco di vittorie.