Al via stasera, con l’ormai tradizionale anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, il lungo fine settimana cestistico regionale.

Serie B Femminile. Delle tre battistrada, una riposa, la Fenix Sassari, mentre le altre due, Antonianum e Astro, giocheranno tra sabato e domenica: le quartesi ospiteranno il Settimo, le cagliaritane andranno a far visita all’Elmas. Il quadro della sesta giornata di andata: Mercede Alghero-Dinamo Lab, domani ore 16.30; Basket Su Planu-SAP Alghero, domani ore 19; Antonianum Quartu-Settimo, domani ore 19; Elmas-Astro, domenica ore 19. Riposa Fenix Sassari.

Divisione Regionale 1. Weekend contraddistinto dal big match tra le due battistrada: a Sassari, infatti, nella sfida tra imbattute, lo Shardana ospiterà Elmas. Si attende una gara spettacolare ed equilibrata. Il programma della sesta di andata: MBA Alghero-Astro Cagliari, domani ore 19; Genneruxi-San Sperate, domani ore 18; Serramanna-Santa Croce Olbia, domenica ore 18; Shardana Basket-Elmas, domenica ore 17.30; Ferrini Quartu-CUS Sassari, domenica ore 17.

Divisione Regionale 2. Dopo gli anticipi infrasettimanali del girone A “Sud”, con vittorie di Sinnai e Assemini “White”, il weekend di gare parte oggi, con la sfida Fenix Sassari-Olimpia Olbia. Il cartellone completo. Sud (Sesta giornata di andata). Girone A: Sinnai-Sulcis Spes 67-27; Basket Assemini “White”-Madas Siliqua 70-64; Settimo-Beta, domani ore 19.30; Carloforte-Cagliari Basket, domani ore 19; Calasetta Basket-Basket Iglesias, domenica ore 19.30; Carbonia-Basket Assemini “Black”, lunedì 0re 20.30. Girone B: Pol. Marrubiu-Il Gabbiano, domani ore 19; Ferrini Quartu-Vitalis Basket, domani ore 20.30; Condor Monserrato-Primavera Gonnosfanadiga, domani ore 19; Genneruxi Cagliari-Basket Mogoro, domenica ore 18; La Casa del Sorriso-Azzurra Oristano, domenica ore 20. Astro-Antonianum (rinv.). Girone Nord (Quinta giornata di andata): Fenix Sassari-Olimpia Olbia, stasera ore 20.45; Macomer 2.0-Demones Ozieri, domani ore 19; MBA Alghero-Team Sassari Sport, domani ore 20.15; Nova Pallacanestro-Masters Sassari, domani ore 19; Arzachena-Ghilarza, domenica ore 18.30; Virtus Olbia-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 19; Accademia Olmedo-Shardana Basket (rinv.).