La Serie C Unica di basket maschile riparte con lo scontro al vertice. Il settimo turno d'andata propone il confronto diretto tra le due capoliste, Pallacanestro Nuoro e Ferrini Pisano Arredamenti, appaiate a quota 10 punti. Appuntamento sabato alle 19 al PalaConi di via Lazio, dove i barbaricini di coach Giampaolo Mazzoleni proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare il primato solitario.

Il programma del sabato si aprirà però alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Torres riceverà la visita dell'Antonianum Quartu. I campioni regionali in carica cercano riscatto dopo l'inaspettata battuta d'arresto sul campo della Scuola Basket Carbonia.

Alle 18 due sfide in contemporanea: al PalAversano il Camping La Salina Calasetta, recentemente rinforzatosi con il ritorno di Ranucci, tra i protagonisti della scorsa stagione, ospiterà la Dinamo Academy. Al PalaEsperia di Monte Mixi, invece, l'Olimpia Cagliari affronterà la Fisiokons Aurea Sassari, fin trascinata dallo statunitense Mike Efevberha, capocannoniere del campionato.

Alle 20 si tornerà al PalaSimula per la sfida tra il Sant'Orsola Sassari, terzo in coabitazione con l'Olimpia, e il Cmb Porto Torres, neopromossa alla ricerca di punti per risalire la graduatoria.

Un solo posticipo domenicale, in programma alle 19 a Sa Duchessa: il Cus Cagliari, fanalino di coda insieme all'Antonianum, riceverà la visita della Scuola Basket Carbonia, reduce da due successi consecutivi e salita a quota 6 punti.

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti e Pallacanestro Nuoro 10; Olimpia Cagliari e Sant'Orsola Sassari 8; Fisiokons Aurea Sassari, Scuola Basket Carbonia, Torres e Dinamo Academy 6; Camping La Salina Calasetta e Cmb Porto Torres 4; Antonianum Quartu e Cus Cagliari 2