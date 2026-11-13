Quattro punti separano l'Esperia Cagliari dalla testa della classifica di Serie B Interregionale. Dopo sette giornate, la formazione allenata da Federico Manca occupa il quinto posto con otto punti e prova a consolidare la propria posizione nella parte alta del girone. Sabato (16.30) i rossoblù saranno impegnati sul campo della Robur Saronno nell'ottava giornata di campionato.

L'Esperia arriva all'appuntamento in un buon momento di forma: la netta vittoria contro Borgomanero al PalaPirastu è stata seguita dal successo esterno sul parquet della Virtus Cermenate, il primo lontano dalla Sardegna. Due risultati di pregio che hanno consentito ai cagliaritani di riportare in positivo il bilancio stagionale.

Proprio la prestazione di Cermenate ha offerto indicazioni incoraggianti, soprattutto sul piano difensivo: l'Esperia ha limitato gli avversari a 63 punti, mostrando quella solidità che era mancata in alcune delle precedenti trasferte. Confermarsi anche a Saronno permetterebbe alla squadra di Manca di proseguire la risalita e ridurre, in attesa degli altri risultati, il distacco dalla capolista Casale Monferrato, attualmente a quota 12.

La Robur, invece, attraversa una fase complicata. La formazione lombarda ha raccolto sei punti nelle prime sette giornate e arriva da tre sconfitte consecutive, rimediate contro Varese Academy, Bocconi Milano e Crocetta Torino.

Tra i giocatori da seguire con maggiore attenzione c'è Thomas Acunzo, talento originario di Selargius, classe 2008 e in doppio tesseramento con la Pallacanestro Cantù. Capitano della Nazionale italiana agli ultimi Europei Under 18, il giovane lungo sta viaggiando a 14 punti e 8 rimbalzi di media.

Sennori, trasferta difficile a Pavia. Impegno impegnativo anche per la Pallacanestro Sennori, attesa domenica alle 17 sul campo della Riso Scotti Pavia. I lombardi occupano il secondo posto con dieci punti e si stanno confermando tra le pretendenti al salto di categoria. I Tauri di Fabrizio Longano devono invece reagire alla sconfitta contro il Campus Varese (93-77), maturata dopo aver condotto fino al termine del terzo quarto.