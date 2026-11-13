Da stasera a domenica tornano in campo le oristanesi impegnate nell’ottava giornata di andata nei gironi B e C di Prima Categoria.

Nel girone B, le oristanesi saranno impegnate tutte nella giornata di domenica. Il C.R. Arborea, dopo il pareggio senza reti nel derby contro il Santa Giusta, riceverà al “Gino Neri” il Villamassargia, squadra attualmente al confine con la zona playout, a quota 5 punti. Gli stessi del Santa Giusta che, a sua volta, sarà di scena sull’ostico campo del Sadali. I lagunari puntano a continuare a far punti, magari ritrovando la via della rete (solo 4 i gol segnati al momento).

Turno casalingo, invece, per la Freccia Parte Montis contro il Perdaxius, formazione a centro classifica. L’obiettivo primario è conquistare la vittoria e risalire la classifica. Infine, la Sanverese va alla ricerca dei suoi primi punti stagionali nello scontro salvezza, che giocherà in casa, contro il Segariu.

Nel girone C, il Ghilarza sarà impegnato nell’anticipo del venerdì, in casa del Santu Pedru, con inizio alle 20. I ghilarzesi puntano a confermare la vittoria del turno scorso contro l’Oschirese. Discorso simile per l’Abbasanta (vittorioso sette giorni fa in casa della Corrasi Oliena), in campo domani, alle 15, in casa contro il Silanus.