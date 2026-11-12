"Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di....Novembre": parliamo di Porto Cervo, "regno", ad Agosto del jet set internazionale, calciatori compresi, e che d'inverno si trasforma in un borgo incantato, dove a " regnare", sono i residenti. E di Tavolara, il più piccolo regno del mondo: si sa, che dove c'é un Re, c'é anche una Regina, e le " Regine" in questione, calcisticamente parlando, sono appunto Porto Cervo e Tavolara, che, più accomunate che travolte da.....quell'insolito destino, condividono nei rispettivi campionati, di Seconda e Prima Categoria, l'invidiabile traguardo di essere in testa a punteggio pieno.

Messi da parte corone, scettri e primati, andiamo ad analizzare la situazione delle compagini Galluresi e dell'Anglona, nel girone H di Seconda Categoria : gli Smeraldini guidano solitari la classifica con 21 punti, con gli ultimi 3 conquistati a Berchidda (2). Con 5 di ritardo, dunque 16, segue la coppia formata da Porto San Paolo e Palau : i primi hanno diviso la posta con La Salette (8) ; mentre i Palaesi hanno espugnato il terreno della Budonese (3). Hanno 13 punti i Baroniesi del Siniscola Montalbo , che in trasferta hanno superato l'Olbia (1). L'Atletico Maddalena ha fatto valere il fattore campo, superando il Funtanaliras Monti (7), portandosi così al 5° posto a quota 11. Un altra coppia con 10: il Sant'Antonio battuto a domicilio dal Loiri (8), al suo secondo successo stagionale; mentre lo Sporting Paduledda bissa il successo del turno precedente, superando in casa, il Biasì (7). Riposava il Trinità (6). Nel raggrupamento G , turno infausto per le Anglogalluresi: la Viddalbese (9), sconfitta in trasferta dalla Minerva; così come il Laerru (8) a Sennori, e per finire sconfitta casalinga per il Tzaramonte (6). Nel girone F si sta ben comportando l'Alà : vittoria sul Monterra e terza posizione con 13 punti.