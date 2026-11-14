Finita in parità, 2-2, la sfida salvezza del girone A della Seconda categoria fra Belvedere Villasalto e Jupiter con i locali che hanno agguantato il pari quasi allo scadere.

La Jupiter è passata in vantaggio al 15' con Miscali. Melis ha pareggiato per i locali al 20' con Melis. Caria ha riportato la Jupiter in avanti al 46'. All'89' il definitivo pari del Belvedere Villasalto, firmato da Cappai.

Ha arbitrato Gabriele Pinna di Cagliari. Le due squadre occupano l'ultimo posto con quattro punti, in una classifica cortissima.