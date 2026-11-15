Eccellenza: vittorie per Ilva, Santa Teresa e Iglesias

La sfida a distanza tra le tre imbattute non cambia gli equilibri in vetta: Ilvamaddalena, Santa Teresa Gallura e Iglesias vincono e restano senza sconfitte, mantenendo invariati i distacchi.

La capolista passa 4-2 a Usini al termine di una gara movimentata. L’Ilva parte forte e dopo dieci minuti è già sul 2-0: al 7' segna De Cenco su assist di Bevilacqua da calcio d’angolo, al 10' va a segno lo stesso Bevilacqua, servito da Casazza. Al 35' la partita cambia: il portiere Macchi atterra Brito da ultimo uomo e viene espulso, Brito trasforma il rigore e accorcia. Nella ripresa gli isolani, pur in inferiorità numerica, chiudono il conto con Markic e ancora con De Cenco. All’Usinese resta il secondo gol di Brito.

Risponde il Santa Teresa Gallura, che piega 4-0 il Terralba con due reti per tempo. Mattatore Siamparelli, autore di una doppietta (un gol su rigore); completano il tabellino Arca e Salvi Costa. Tiene il passo anche l’Iglesias, 2-0 all’Atletico Uri al Monteponi. Il vantaggio arriva al 30' con Facundo Maitini, su cross di Nicolás Capellino; nella ripresa Beugrè firma il raddoppio.

Alle spalle del trio si fa largo l’Alghero, che supera 1-0 il Calangianus grazie al gol di Sagardia a sette minuti dalla fine e sale al quarto posto. Bella vittoria anche per il Bonorva, 4-1 al Taloro Gavoi: apre Mura al 28', poi nella ripresa Madeddu, Lemiechevsky e Pavone su rigore chiudono la gara in venti minuti. Per i barbaricini il gol della bandiera è di Castro. Il Bonorva aggancia il Lanusei, fermato sull’1-1 nel derby ogliastrino di Tortolì: Conti su rigore nel primo tempo, pareggio di Pedditzi nella ripresa.

Sei gol e continui ribaltamenti a Villacidro, dove Villacidrese e Nuorese chiudono sul 3-3. Gli ospiti passano con Pilu al 25', Cannas pareggia su rigore. In avvio di ripresa Abo Kaff porta avanti i padroni di casa, la Nuorese rimonta con Fabio Cocco e Luca Vekic, ma al 48' Demurtas fissa il pari.

In coda il Tempio batte 1-0 il Villasimius con un gol di Moreo al 10' e lascia l’ultimo posto, dove ora restano Tortolì e Calangianus.

Classifica: Ilvamaddalena 24; Santa Teresa Gallura 22; Iglesias 20; Alghero 19; Lanusei, Bonorva 17; Atletico Uri 14; Villacidrese 13; Usinese 11; Villasimius, Taloro Gavoi 10; Tempio, Terralba 9; Nuorese 8; Tortolì, Calangianus 6.