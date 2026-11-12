Il Villaperuccio è primo nel girone B della Seconda categoria.Sette gare, sei vittorie, un pari, nessuna sconfitta, 26 gol fatti, cinque subiti. Sono questi i numeri della capolista del girone, alle cui spalle, il Decimomannu, secondo a tre punti di distacco. Ma anche con una gara in meno, visto che di partite ne ha finora disputato solo sei. Il Carbonia che appena lo scorso maggio gioca in Eccellenza (con sucecssiva rinuncia), viaggia a 14 punti con quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, con dieci gol fatti e quattro subiti. Il carlofrte a quota 13 occupa il quarti posto. In coda soffre la Matzaccaresa, ferma a due punti. Sopra, l'Ussana e il Bindua con tre punti. Domenica il Villaperuccio osserverà il suo turno di riposo.