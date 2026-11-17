Il calcio a Siurgus è tornato, e il merito è soprattutto di un uomo: Luca Boi. Ex giocatore e da sempre grande tifoso dei colori del paese, è stato lui a riportare il pallone a Siurgus. Oggi ne è il presidente e guida l’Andromeda, che sta lasciando il segno nel Girone E di Terza Categoria.

I numeri. Dopo cinque partite l’Andromeda è seconda in classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. La squadra non ha ancora perso ed è a due lunghezze dalla capolista Stella Azzurra Guasila. Ha segnato 17 gol, il secondo miglior attacco del girone, e ne ha subiti appena 4, per una differenza reti di +13. Le gare interne si disputano al campo “Anselmo Perra” di Siurgus Donigala.

Panchina e attacco. In panchina siede Marco Marcialis, ex bomber dell’Orrolese e oggi uno dei tecnici giovani più interessanti del panorama dilettantistico. Il fiuto del gol che aveva da attaccante lo ha portato in panchina, e in poche giornate ha dato alla squadra un’identità chiara. I numeri lo dimostrano: l’Andromeda è ancora imbattuta, ha il secondo miglior attacco del girone e ha subito appena 4 gol. È il segno di un gruppo organizzato, compatto e ben preparato. Con lui la società ha scelto un tecnico emergente, con idee e voglia di crescere insieme al club: la figura giusta per un progetto che guarda lontano. In avanti, poi, c’è Marco Mingoia, un attaccante che fa invidia a tante squadre e che rappresenta un valore aggiunto per tutta la categoria.

La società. Accanto al presidente lavora un gruppo che unisce esperienza e senso di appartenenza. Il vicepresidente è Stefano Boi, che è anche il capitano. Tra i dirigenti c’è Antonello Olla, storico ex presidente dell’Andromeda negli anni della Promozione. Con loro ci sono Giacomo Toro, Oscar Ledda (giocatore d’esperienza e dirigente), Federica Boi, Valentina Sirius, Claudio Zuddas, Diego Dessì, Samuele Perra e Fulvio Melis. Completa il gruppo Massimiliano Piras, per tutti “Massimeddu”, storico dirigente e guardalinee.

Una nota di merito va al sindaco Antonello Perra, sempre presente e super tifoso della squadra del suo paese. È il segno di un progetto sentito da tutta la comunità.

L’obiettivo. Il progetto è a lungo termine e la direzione è chiara: riportare l’Andromeda ai livelli che le competono. Siurgus Donigala merita di vivere le stesse soddisfazioni che la società sta costruendo, domenica dopo domenica, sul campo.