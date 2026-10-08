La sua città ha risposto alla grande. Già tutto esaurito al Teatro Verdi di Sassari per “Outsider – Limited Edition” lo show col quale Marco Bazzoni, in arte Baz, celebrerà i suoi 25 anni di carriera.

“Outsider” è un’esplosione comica che smonta cliché e contraddizioni della contemporaneità, dall’impero dei social alle derive del razzismo, ma in questa edizione limitata il racconto si arricchisce di improvvisazioni, ricordi, incursioni nei suoi storici cavalli di battaglia e sorprese inedite che ripercorrono un quarto di secolo di radio, televisione, musical e stand-up comedy. Si ride, si canta e ci si emoziona, celebrando quello spirito da outsider che da sempre accompagna la sua carriera: la sensazione di essere “fuori posto” ma di voler giocare comunque la partita, anche quando le regole sembrano truccate.

L’evento è parte della rassegna Frequenze, organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Shining Production, Roble Factory e Audere.

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