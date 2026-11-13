Una straordinaria protagonista della scena jazz internazionale, mischiando il canone europeo alle sue radici caraibiche: è nell'unica data sarda che la cantante, pianista e compositrice cubana Jany McPherson arriva a Cagliari questo sabato, affiancata sul palco dagli altri membri del suo Trio. Un evento speciale celebrato a pochissimi giorni di distanza da quello con Yumi Ito, che vede un doppio set al jazz-club di via del Pozzetto 9, prima alle 20:30 e poi alle 22 a seguire.

Nata a Guantánamo, McPherson inizia la sua carriera come pianista e arrangiatrice della cubana Orquesta Anacaona, storica formazione tutta al femminile sin dal 1932, dopo aver lavorato con la leggendaria interprete Omara Portuondo. A ventitré anni emigra in Francia, dove attira l'attenzione del produttore Yves Chamberland, con il quale firma un disco che ottiene la nomination al premio Cubadisco Internacional per il miglior album contemporaneo: da lì, l'artista ha collaborato con noti musicisti quali Mino Cinelu, Andy Narell e Orlando “Maraca” Valle e diviso il palco con membri del mitico Buena Vista Social Club, oltre a essersi esibita nei più prestigiosi teatri del mondo al fianco di John McLaughlin.

In scena domani con Ronald Moran al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria, l'intenso, raffinato concerto guidato da voce e pianoforte va a esplorare il repertorio di McPherson, dove la tradizione sonora di Cuba si fonde con sensibilità jazz europee, improvvisazione e solida scrittura, testimoniate anche dai lavori "Solo Piano!" (2020), registrato a Roma, e l'ultimo "A Long Way" (2023), con cui ha debuttato al Blue Note di Milano lo scorso anno, dopo aver già calcato i palchi di Stati Uniti, Finlandia, Messico, Cina, Perù, Colombia e altri ancora.