Dopo aver sfiorato la vittoria a X Factor 2025, eroCaddeo sogna l’Ariston. Il cantautore di Sinnai è tra i 60 finalisti di Area Sanremo 2026: le audizioni sono in programma sabato 14 e domenica 15 novembre al Palafiori, davanti alla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival, Stefano De Martino.

Un nuovo capitolo per il 27enne vincitore nel 2021 del Radiolina Contest, che arriva dopo un anno particolarmente intenso. La vittoria a X Factor sfumata per un soffio, con il secondo posto alle spalle di Rob, è stata solo un punto di partenza.

Il 9 gennaio 2026 è uscito «scrivimi quando arrivi (punto)», il suo primo album, pubblicato da Atlantic Records e Cvlto Music Group. Un progetto che ha raccolto l'eredità di X Factor, e del pre X Factor, seguito da un tour nei club che ha registrato diversi sold out tra Milano, Torino, Roma e Bologna. Ad aprile è arrivato anche «lontano da casa», singolo che ha dato il nome alla tournée estiva. Oltre venti appuntamenti in giro per l'Italia, con diverse tappe anche nell'Isola: da Ateneika a Cagliari a Cabras, passando per Stintino, San Giovanni Suergiu, Ussana, Budoni, Palau e Villacidro, fino al concerto conclusivo del 20 settembre a Sarroch.

Adesso si apre la partita di Area Sanremo. I 60 selezionati si esibiranno davanti alla commissione musicale nel fine settimana. Al termine delle audizioni, domenica pomeriggio, saranno proclamati 15 vincitori, che accederanno alla fase successiva del percorso verso il Festival.

Come funziona Sanremo Giovani

Il regolamento di Sanremo Giovani 2026, guidato dal direttore artistico Stefano De Martino, prevede un percorso che mette insieme due canali: il concorso organizzato dalla Rai e Area Sanremo. Dalle selezioni Rai sono arrivati 15 artisti (tra cui proprio Rob) ai quali si aggiungeranno i 15 vincitori di Area Sanremo. In tutto, dunque, saranno 30 i giovani chiamati a contendersi un posto nella fase successiva. La Commissione musicale sceglierà sei finalisti, tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.