Ariete - Sentite il bisogno di stare in mezzo alla gente: uscite e cercate la festa più movimentata del giorno.

Toro - Non tutto va sempre come preventivato. Non buttatevi giù e cercate la soluzione migliore per voi.

Gemelli - Dovreste aprire gli occhi e cercare di essere più presenti per una persona a voi vicina... siate più altruisti.

Cancro - Patti chiari, amicizia lunga: mettete in chiaro le vostre esigenze e non lasciate che vengano calpestate!

Leone - Vi sentite carichi e scattanti, pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Regalate energia a tutti.

Vergine - Le vostre capacità organizzative vi aiuteranno a risolvere il grattacapo di una persona a voi vicina.

Bilancia - A volte, piuttosto che scatenare un putiferio, è meglio mordersi la lingua. Provate ad avere pazienza.

Scorpione - Vi sentite intrattabili. Cercate di avere meno contatti sociali possibili oggi e dedicate del tempo a voi stessi.

Sagittario - Bello muoversi e scoprire il mondo, ma qualche volta dovreste prestare maggiore attenzione alla famiglia.

Capricorno - Oggi potreste scontrarvi con una persona del vostro passato che potrebbe regalarvi una svolta inaspettata.

Acquario - Trovare il bello anche nei gesti quotidiani vi aiuterà a guardare le cose da una nuova prospettiva.

Pesci - Un abbraccio è spesso la miglior medicina. Se avete bisogno, non abbiate timore a chiedere aiuto...