“Street Fighter”: il franchise videoludico torna al cinema con un omaggio alla cultura pop anni ‘90

Dopo aver lasciato il pubblico a bocca aperta con l’ultimo reboot di “Resident Evil”, la software house giapponese Capcom rilancia sul grande schermo un’altra delle sue storiche proprietà intellettuali con “Street Fighter”. Il nuovo adattamento trae ispirazione dai folli combattimenti e dai carismatici personaggi dell’omonima saga videoludica, che ha conquistato gli appassionati del genere “picchiaduro” fin dai primi anni ‘90, tanto sui cabinati delle sale giochi quanto sulle console casalinghe, affermandosi come un fenomeno di costume ancora oggi estremamente popolare.

Dopo la prima, inconfondibile trasposizione live action del 1994 - rimasta iconica anche a fronte delle sonore stroncature della critica, grazie soprattutto alle esilaranti prove di interpreti come Jean-Claude Van Damme e Raúl Juliá - il franchise è nuovamente approdato al cinema nel 2009 con “Street Fighter: La leggenda”, un rifacimento rivelatosi perfino più disastroso del predecessore. In questo terzo appuntamento, diretto da Kitao Sakurai, si è cercato, per scongiurare gli errori del passato, di mantenere inalterata la forte caratterizzazione dei combattenti e l’estetica dell’originale, senza trascurare la dimensione umana e introspettiva.

Lungi dal limitare l’esperienza a una semplice sequela di scontri, il film si concentra maggiormente sulla sfera emotiva dei personaggi, cosicché le battaglie sul ring diventino anche un’occasione per affrontare i propri conflitti irrisolti. Per garantire, inoltre, il massimo dell’aderenza al videogioco originale, si è reso necessario un lavoro scrupoloso nella scelta degli interpreti. Tra i tanti nomi di rilievo, figurano in particolare David Dastmalchian, Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, Cody Rhodes, Joe Anoa'i e 50 Cent.

Tornando indietro al 1993, Ryu e Ken, amici, rivali e lottatori esperti da una vita, finiranno trascinati dalla misteriosa Chun-Li nel mezzo di un torneo noto come World Warrior Tournament. Caratterizzata dalla durezza degli incontri, la competizione servirà anche a fare luce sulle oscure macchinazioni di una potente organizzazione clandestina, determinata a sfruttare i combattenti per i propri loschi piani. Una situazione che costringerà i due sfidanti a mettere da parte le incomprensioni del passato e a unire le forze per confrontarsi con un nemico ancora più temibile di quelli affrontati nel corso dell’evento.

Nelle interviste raccolte in occasione dell’anteprima, Sakurai ha tenuto a presentare il suo “Street Fighter” come un omaggio alla cultura e alle atmosfere pop degli anni Novanta: «Street Fighter è una specie di lettera d'amore a quelle atmosfere. Il film è ambientato negli anni Novanta, ed è come se fosse realizzato in quel periodo. È audace dal punto di vista visivo, ed è divertente come erano divertenti i 90s».

Entrando più in profondità nelle trasformazioni socioculturali di quegli anni, ha ricordato in proposito l’attore David Dastmalchian: «In quel periodo sono successe tante cose incredibili dal punto di vista culturale. Pensiamo al Grunge, un autentico fenomeno. E poi l'esplosione dei videogiochi. Gli 80s sono stati dominati da Atari, i 90s invece da Nintendo, soprattutto nelle sale giochi tradizionali. Tutto appariva sfacciato e colorato. Come se l'hair metal e tutta la follia degli anni ‘80 si fondessero in un unico punto di svolta. E Street Fighter è nel bel mezzo di tutto questo».

Una testimonianza ancora più personale delle esperienze vissute in quel periodo è arrivata dall’attore Andrew Schulz, che ha aggiunto alla riflessione: «Immagina di essere un bambino pieno di ottimismo, il mondo è ai tuoi piedi. Potevamo fare quello che volevamo. Mia madre era scozzese, sono figlio di immigrati, ma potevamo realizzare qualsiasi cosa. E credo che gli anni Novanta incarnassero proprio questo pensiero. Forse l'anno d'oro è stato il 1998, così come il '93 o il '94, quando è nato Street Fighter».

Uscito nelle sale il 15 ottobre, “Street Fighter” sembra proprio aver conquistato risultati incoraggianti anche al box office. A rivelarsi particolarmente significativi sono soprattutto i riscontri del mercato statunitense, con un’apertura nel primo weekend di 31 milioni di dollari, ai quali si aggiungono ulteriori 20 milioni provenienti dal circuito internazionale. Al momento, i risultati appaiono più modesti sul mercato italiano, dopo un’apertura che, stando ai dati forniti da Cinetel, vede il film collocarsi in settima posizione, con 118.730 euro nel weekend di debutto e 387.249 euro complessivi. Vedremo pertanto, nelle prossime settimane, se il titolo riuscirà a migliorare la propria posizione in graduatoria o finirà invece per perdere ulteriore terreno.