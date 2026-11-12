Il mondo delle api diventa il punto d’incontro tra musica, danza e arti visive in un progetto che mette in dialogo tre compagnie e attraversa quattro Paesi europei. È Bzzz, lo spettacolo nato dalla collaborazione tra La botte e il cilindro e Mosaico Collective, alla quale si è successivamente unita Danza Mobile di Siviglia. Domenica 15 novembre alle 18 (lunedì 16 alle 10 per le scuole) Bzzz, arriva al Teatro Astra di Sassari nell’ambito della 37ª stagione di Famiglie a teatro, promossa dalla compagnia sassarese.

Tre musiciste, una danzatrice e un’illustratrice accompagnano il pubblico nel mondo delle api. Musica dal vivo, movimento, disegni e proiezioni raccontano la vita dell’alveare e il suo delicato equilibrio con la natura.

Avviata oltre due anni fa, la collaborazione tra le compagnie prosegue nel 2026 con una tournée internazionale sostenuta dal programma Ibermúsicas, tra Portogallo, Spagna, Germania e Italia. Non solo spettacoli: il percorso comprende laboratori artistici e incontri con comunità e pubblici diversi, anche attraverso attività inclusive. Ogni realtà contribuisce alla creazione con il proprio linguaggio e le proprie competenze, in un processo di scambio che diventa parte integrante del lavoro artistico. Un metodo che rispecchia il messaggio di Bzzz: proprio come in un alveare, la forza nasce dalla cooperazione e dalla capacità di valorizzare il contributo di ciascuno.