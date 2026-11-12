Olbia, svelati i nomi del concertone di Capodanno: Irama e Anna Pepe al Molo Brin

Svelati i protagonisti del Capodanno vista di Olbia: sul palco del Molo Brin, gli artisti toscani Irama e Anna Pepe. «Siamo felici di ospitare questi due grandi artisti e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme: il nostro Capodanno è un momento importante perché unisce condivisione, festa e identità, rafforzando il legame tra la città e i suoi cittadini e offrendo, al tempo stesso, un richiamo per i visitatori da tutta Italia», commenta il sindaco, Settimo Nizzi.

«In questi anni abbiamo lavorato per consolidare il ruolo di Olbia come punto di riferimento per i grandi eventi, interpretando le aspettative del pubblico e proponendo appuntamenti all’altezza della crescente attenzione che la nostra città ha saputo conquistare: la scelta degli artisti nasce da un’attenta analisi dei numeri, delle tendenze musicali e dell’evoluzione del pubblico che, anno dopo anno, sceglie Olbia per vivere la notte di San Silvestro e abbiamo voluto costruire un Capodanno trasversale, capace di attrarre le nuove generazioni senza rinunciare a coinvolgere un pubblico più adulto», dice l'assessore ai Grandi eventi, Marco Balata.

Ad aprire i festeggiamenti, il concerto di Irama, tra i protagonisti della musica pop italiana contemporanea e attualmente giudice del talent show X Factor. Cantautore e interprete dalla forte personalità artistica, Irama ha costruito negli anni un percorso musicale in continua evoluzione, attraversando sonorità pop, urban e rock e distinguendosi per una scrittura intensa e una spiccata capacità interpretativa. Cinquantasette dischi di platino e sei dischi d’oro, con brani diventati grandi successi come Nera, Arrogante, Mediterranea, La genesi del tuo colore, Ovunque sarai, Tu no e Lentamente, Irama ha saputo consolidare una presenza costante ai vertici delle classifiche italiane. Nel 2025 ha pubblicato Antologia della vita e della morte, un nuovo capitolo del suo percorso artistico che conferma la sua continua ricerca musicale e narrativa e quest'anno ha pubblicato il nuovo singolo Cabana.

Dopo lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, sul palco del Molo Brin canterà Anna Pepe, tra le figure di maggiore rilievo della nuova scena rap e urban italiana. Affermatasi grazie a uno stile diretto e riconoscibile, l’artista ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama musicale nazionale, collezionando importanti successi: quarantotto dischi di platino e undici dischi d’oro, con gli album “Vera Baddie” e “Million Dollar Babe”, il suo più recente progetto discografico da cui è tratto anche il nuovo singolo Veleno, in rotazione radiofonica dal 27 novembre.