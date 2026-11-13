Saranno i Pinguini Tattici Nucleari i protagonisti del Capodanno 2027 ad Arzachena.

L'annuncio ufficiale è arrivato quando mancano 49 giorni alla notte di San Silvestro: «La band dei record salirà sul palco dello stadio Biagio Pirina per un imperdibile live di 90 minuti ad ingresso gratuito – fa sapere il Comune – Sarà una notte all'insegna della grande musica in cui il pubblico di tutta Italia potrà ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “REPLAY” in uscita il 4 dicembre».

Guidati da Riccardo Zanotti, i bergamaschi sono tra le band italiane di maggior successo: terzo posto a Sanremo 2020 con «Ringo Starr», hit come «Giovani Wannabe», «Pastello Bianco» e «Ricordi», oltre 90 dischi di platino e più di un miliardo e mezzo di streaming. Hanno venduto oltre un milione di biglietti con il tour «Fake News» e superato i 420mila spettatori negli stadi nel 2025. Il 4 dicembre 2026 esce appunto il nuovo album «Replay», seguito dal tour negli stadi nel 2027.

Il concerto è finanziato dal Comune di Arzachena con il patrocinio della Regione Sardegna ed è organizzato da SVL Synergie, Lebonski 360 in collaborazione con Magellano Concerti.

Per Arzachena un altro grande live, dopo Capodanno 2020 con Marracash, quello per il Centenario dall'autonomia comunale nel 2022 con Fiorella Mannoia, i live di Pasquetta, che hanno portato in scena Daniele Silvestri, i Tiromancino, Mr. Rain, Mara Sattei e Clara, Coez, Aka7even e Shari, Fedez, Francesca Michielin e Manuelito, senza dimenticare il successo del Capodanno 2026 con Achille Lauro.