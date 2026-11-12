In volo attraverso oceani, culture e letterature, intrecciando atmosfere jazz e suggestioni mediterranee e atlantiche: è con il titolo "Ritornare" che Enzo Favata ritrova in scena il suo Quintetto Atlantico, a ventisei anni dallo storico album creato insieme. Ospite prima di Medinsard questo venerdì al Teatro Massimo di Cagliari, per le 21, la formazione si sposta poi a Olbia l'indomani, nella Sala del Musmat alle 19, stavolta nell'ambito del festival "I suoni del vento e del mare".

In quelle che sono le primissime due date del "Ritornare Worldwide Tour", prima che Favata e Quintetto sbarchino a Roma, Sassari, la lituana Vilnius e persino Maputo e Beira in Mozambico, a salire sul palco è un autentico supergruppo, con il sassofonista e clarinettista affiancato da Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghin alla chitarra a dieci corde, Salvatore Maltana al contrabbasso e Alessandro Cau alla batteria, in un'esemble di grande sensibilità, personalità artistica e originalità stilistica, sospesa tra lirismo, improvvisazione e contaminazioni.

A riunire la formazione è stato lo stesso Favata, che due anni fa ha ritrovato i fedeli compagni di un'avventura musicale cominciata già al tramonto degli anni Novanta, tornando insieme sul palco a diciottani dall'ultima esibizione: una reunion accolta giustamente con entusiasmo da pubblico e critica, entrambi ancora affezionati al rivoluzionario disco "Atlantico" (1999). Uscito originariamente per Manifesto Editions, il concept album è stato capace di conquistare gli ascoltatori grazie all'incontro della tradizione jazz con le influenze latine e tropicali, in oltre cinquantamila copie vendute e numerose ristampe. E a riprova del successo la formazione di culto vantava, nel solo periodo tra 1999 e 2004, più di quattrocento concerti in tutto il mondo, fra cui quattro tour in America del Sud.

Ventisei anni dopo, il quintetto rievoca lo spirito delle radici per proiettarsi verso nuove traiettorie creative, nutrite anche dalla grande tradizione letteraria del continente latino, nelle visioni e narrazioni di celebri penne quali Jorge Luis Borges, Luis Sepúlveda, Gabriel García Márquez e Osvaldo Soriano. Conservando intatto un fascino che oggi mira a incantare nuove generazioni, grazie a una freschezza espressiva sorprendente e vitale, "Ritornare" conduce verso un nuovo exploit discografico in arrivo, dopo l'ingresso del quintetto nell'etichetta tedesca ECM.