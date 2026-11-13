Dopo il debutto alla Fenice di Venezia e le tappe di Moncalieri e JazzMI, la lunga tournée teatrale di Atlantico arriva in Sardegna. Questa sera, il quintetto sarà al Teatro Massimo di Cagliari, poi il 24 a Sassari, prima di partire per Vilnius, il Mozambico e l’Etiopia, per poi tornare in Italia a Natale. Sul palco, Enzo Favata guida il quintetto con il sax soprano e i clarinetti, Marcello Peghin ne intreccia le trame con la chitarra a dieci corde e Salvatore Maltana ne scandisce il passo con l’elegante ritmica del contrabbasso. Daniele Di Bonaventura aggiunge la voce del bandoneón, mentre Alessandro Cau, alla batteria, raccoglie il testimone di U.T. Gandhi, nel cui ricordo si compone la formazione. Portano la musica di “Ritornare”, il debutto per ECM che intreccia jazz, musica da camera e improvvisazione con le culture del Mediterraneo e le suggestioni dell’Atlantico.

La rinascita. Dopo una pausa che doveva essere breve e invece è durata quasi vent’anni, una mattina di maestrale, in Sardegna, con le nuvole che corrono veloci e gli alberi che danzano, Favata si è fatto una domanda: «Ma perché non riunisco Atlantico?». Ha richiamato tutti e la risposta è stata sempre la stessa: «Sì, facciamolo. Nessun dubbio». Per capire cosa si fosse ritrovato, bisogna tornare al 1999. «È una storia lunga», avverte Favata, «che parte quando uscì “Atlantico” per i tipi del Manifesto. Veniva da “Voyage à Sardaigne”, una boa alla quale tutti hanno girato intorno, nel far dialogare musica sarda, classica, jazz ed elettronica». Il progetto nacque da una passione per Borges, Márquez e il realismo magico, e in meno di cinque anni portò il gruppo a quasi cinquecento concerti. «Il suono nasceva dall’incontro con Dino Saluzzi, maestro del bandoneón argentino, con un modo di suonare lo strumento così diverso dall’altro grande maestro, Astor Piazzolla. Io entravo dentro il cuore della gente», ricorda Favata, «con una musica che era un viaggio, la tematica che affronto da tutta la vita». Ripartito da quel repertorio, da “Milonga del Sol” a “El sur” e “Tukuman”, dal 2023 il quintetto ha cominciato ad affiancargli musica nuova. «C’è una magia in questo organico. Chiunque scrive, dentro questo liquido amniotico che è Atlantico, viene metabolizzato e viene fuori quel sound». È in questo ritrovarsi che è intervenuto Manfred Eicher: il produttore ha ascoltato il gruppo dal vivo e ha proposto subito di fare un disco. “Ritornare” è stato registrato a Monaco nel gennaio 2026 in un giorno e due ore, «come se il gruppo fosse un unicum». Eicher ha scelto scaletta e copertina. All’ascolto, il suo commento: «Si sente il vento, si sente il mare. Era quello che volevo».

Alghero, capitale europea del jazz. Il viaggio, per Favata, non finisce qui. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2027 la sua Alghero ospiterà la European Jazz Conference, tra i maggiori appuntamenti professionali dedicati al jazz e alle musiche creative, con oltre seicento tra direttori di festival, artisti, manager, istituzioni e media da numerosi Paesi. Sarà il cuore della prima Alghero Music Week, progetto diffuso che unirà musica, cultura, turismo e attività produttive. L’idea della candidatura è sua, ma il lavoro è stato collettivo, insieme a Jana Project (Musica sulle Bocche) e Bayou Club (JazzAlguer, diretto da Massimo Russino). «Non arriva ad Alghero per caso: è il risultato di 26 anni di lavoro, relazioni e fiducia. Quando due realtà che credono nella stessa idea di musica lavorano insieme, il risultato è più grande della somma delle parti». Un’impostazione che ricorda quella di Atlantico, dove ogni voce si fonde nel suono del gruppo. Dal maestrale di una mattina in campagna alle piazze di Alghero, il filo resta lo stesso: la musica come viaggio e come incontro.