È partita la diciottesima edizione del Carbonia Film Festival, organizzato dalla società Umanitaria, che come ogni anno ha deciso di contaminare con l'arte cinematografica e non solo gli spazi e il vivere sociale della città.

Il primo appuntamento la mattina con l'inaugurazione del murale dell'artista Emanuele Boi, in arte Skan, che è intervenuto sulla biglietteria all'ingresso del Palasport, facendo incontrare arte contemporanea e memoria storica, dato che la sua opera ha tratto origine da delle immagini tratte dal catalogo "Carbonia in chiaro scuro" messe a disposizione dalla sezione di storia locale. Nel pomeriggio, in attesa della proiezione del primo film, l'inaugurazione ufficiale con l'apertura, presso la lampisteria della grande miniera di Serbariu e sede del museo del carbone, della mostra fotografica di giovani under 35 "sguardi plurali sull'Italia plurale".

Il direttore artistico del festival Francesco Giai Via: «La formula di quest'anno, sulla scia di quella del 2025, vuole innovare la manifestazione, contaminando tanti luoghi, coltivando il lavoro nel e del territorio». Sulla stessa lunghezza d'onda il Sindaco Pietro Morittu che ringrazia la società Umanitaria «per il grande impegno per la crescita della città e per lo sviluppo di nuove figure professionali». Felicissimo anche il vescovo della diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci: «Sono entusiasta nel vedere come questo luogo che ospita la storia del nostro territorio, oggi abbia un nuovo sviluppo basato sull'arte e sul bello». Il direttore del centro servizi culturali della società Umanitaria di Carbonia Moreno Pilloni: «Anche quest'anno la formazione sarà uno dei pilastri del festival, in collaborazione con le scuole del territorio e con l'università di Cagliari, con, per esempio due importanti progetti formativi "Carbonia cinema giovani" e "documentary school».

Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo con i film in concorso, tante altre proiezioni, musica e arte nelle sue molteplici forme.