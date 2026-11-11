"Oblomovismo" arriva in Sardegna, con i Bologna Violenta

Un progetto ormai ultraventennale, che dopo aver attraversato classica, noise e industrial torna ora alle sue radici sonore: questa la premessa di "Oblomovismo", il nuovo disco dei Bologna Violenta rilasciato lo scorso 20 febbraio, con il quale hanno poi girato l'Italia per l'omonimo tour. Ma all'album viene ora dedicata una seconda tournée, vedendo il duo in volo verso l'Isola per ben quattro date.

Con l'organizzazione dell'etichetta Dischi Bervisti – editrice di "Oblomovismo" – e il booking di Bloop, i Bologna Violenta debuttano con la gamba isolana già questo giovedì all'Abetone Music Bar di Sassari, alle 21, per spostarsi poi al Bar Il Pino di Marrubiu, l'indomani alle 22, e fare ritorno a nord sabato 14, con il concerto al Party Music Pub di Olbia che li vede preceduti sul palco dal metal atmosferico dei locali Somnivore, a partire dalle 22:30. A chiudere il giro di date sarde è un'ultima esibizione al Bodie Art di Cagliari, per le 19:30 di domenica 15.

Cogliendo ispirazione dal classico della letteratura russa "Oblomov" (1959), di Ivan Gončarov, e prendendo in prestito nel titolo proprio l'ideologia di ozio e torpore esistenziale del suo stesso protagonista, il duo indaga i sentimenti di apatia, ignavia, pigrizia e paralisi decisionale legati all'immobilismo contemporaneo, conseguenza di un sovraccarico di stimoli tecnologici. Dunque, il ritratto di un Oblomov del ventunesimo secolo, intrappolato in una prigione digitale e illuso di partecipare senza mai agire davvero, che pur scivolando in una spirale di alienazione cerca ugualmente di trovare responsabili esterni ai propri fallimenti personali.

Un angosciante concept che al contempo ironizza pure sui sei anni di attesa impiegati dal gruppo per finire il disco, nel quale i campionamenti di film e dischi d'epoca fungono da monito agli ascoltatori, invitati a riflettere su come ciò che oggi consideriamo avveneristico sarà obsoleto in un futuro molto prossimo. Non è un caso infatti che nel lavoro riemergano le sonorità delle radici, tra robotiche sferragliate cybergrind, cupe architetture avant-garde metal e incursioni di stampo hardcore e sperimentale, in un susseguirsi di ritmi serrati, violenti riff e atmosfere allucinate lungo le sedici tracce.

Creato nel 2005 e inizialmente composto dal solo Nicola Manzan, violinista e polistrumentista trevigiano, il progetto ha firmato negli anni sette album, numerosi extended-play e altrettante uscite in split e remix, diventando ufficialmente un duo nel 2015 con l'ingresso in formazione del batterista e produttore marchigiano Alessandro Vagnoni. Con un impatto che va ben oltre il circuito underground, i Bologna Violenta sono stati anche materia d'esame al corso di Arte Digitale dell'Accademia di Belle Arti veneziana – con Manzan che ha anche presentato la visionaria installazione "The Sound of..." – e nel 2019 i loro brani sono stati inclusi nella colonna sonora di "Uno Bianca – Mirare allo Stato", documentario che racconta proprio il famigerato episodio di cronaca nera alla base dell'immaginario del duo.