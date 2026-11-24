La Asl di Oristano conquista un riconoscimento nazionale per il progetto che punta a garantire la continuità delle cure tra ospedale e territorio. L’azienda sanitaria è tra i vincitori del Lean Healthcare Award 2026, il concorso dedicato all’innovazione nella sanità italiana, la cui premiazione si è svolta venerdì scorso a Palazzo Brancaccio, a Roma. Alla Asl oristanese è stato assegnato il premio “Realizzabilità e sostenibilità nel tempo” per il progetto “Dall’ospedale al territorio – Continuità di salute”.

L’iniziativa punta a rendere più efficace il passaggio dei pazienti dall’ospedale ai servizi territoriali, attraverso un coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti: il Pass (Punto di accesso ai servizi sociosanitari), la Cot (Centrale operativa territoriale) e il Pua (Punto unico di accesso). L’obiettivo è garantire che la presa in carico prosegua senza interruzioni, mettendo in rete ospedale, Case e Ospedali di comunità previsti dal Pnrr. Il progetto è nato da un percorso formativo che ha coinvolto operatori sanitari, infermieri di comunità e specialisti ospedalieri.

Alla cerimonia erano presenti la direttrice generale Grazia Cattina e la direttrice del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba Marilena Muggianu. «È la prima volta che ci candidiamo al premio e siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento nazionale», ha commentato Cattina, sottolineando il valore della semplificazione dei processi e dell’eliminazione di ciò che non produce valore. La direttrice ha inoltre evidenziato la soddisfazione per il risultato condiviso con le altre aziende sanitarie sarde premiate, a conferma del «profondo lavoro di squadra» in corso nella regione.