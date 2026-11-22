Il 26 novembre 2026, presso la sala riunioni dell’ospedale 'Nostra Signora di Bonaria' di San Gavino Monreale, si svolge il corso di formazione “Infezioni correlate all’assistenza: focus su infezioni del sito chirurgico e infezioni da catetere vascolare”, organizzato dalla struttura complessa formazione e accreditamento ECM di ARES Sardegna.

L’iniziativa, rivolta ai professionisti sanitari, ha l’obiettivo di approfondire un tema di particolare rilevanza per la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure, con specifica attenzione alla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico e di quelle associate ai cateteri vascolari. Il programma affronta inoltre l’importanza dell’igiene delle mani, della gestione del rischio clinico e delle strategie di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Responsabile scientifico è il professor Enrico Erdas, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell’Ospedale di San Gavino Monreale. Le relazioni sono affidate alle dottoresse Simona Ledda, Michela Barbarossa e Paola Pilloni.