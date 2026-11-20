Un importante momento di confronto, sensibilizzazione e condivisione quello che si è svolto il 18 novembre, presso l’Aula Thun dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, in occasione delle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale del Diabete. L’evento, organizzato dall’associazione ABCD, ha registrato una significativa partecipazione, con oltre 200 persone presenti tra bambini, genitori, rappresentanti istituzionali e ospiti.

Al centro dell’incontro, i progressi della medicina, la gestione quotidiana del diabete in età pediatrica e il ruolo fondamentale della scuola e dello sport nel garantire una migliore qualità della vita ai bambini e ai ragazzi che convivono con questa patologia.

Tra gli interventi, quello di Michele Ciusa, promotore della legge regionale Diabete, Scuola e Sport, che ha portato l’attenzione sull’importanza di costruire un percorso di inclusione e tutela per i giovani con diabete, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, famiglie, mondo scolastico e associazioni sportive.

Presente anche Edoardo Tocco, consigliere comunale di Cagliari, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali verso una tematica che coinvolge numerose famiglie e richiede un impegno costante sul piano sociale e sanitario.

Particolarmente significativo l’intervento del dottor Carlo Ripoli, direttore della Diabetologia Pediatrica, che ha illustrato i nuovi traguardi raggiunti dalla ricerca scientifica e le opportunità offerte dai più moderni presidi diabetologici. Le innovazioni tecnologiche, dai sistemi di monitoraggio della glicemia ai dispositivi per la somministrazione dell’insulina, rappresentano strumenti sempre più importanti per migliorare la gestione della malattia e favorire una maggiore autonomia dei piccoli pazienti.

La dottoressa Ricciardi ha invece accompagnato i presenti in un interessante percorso storico sulla patologia diabetica, ripercorrendo l’evoluzione delle conoscenze mediche e dei trattamenti nel corso degli anni, fino alle prospettive offerte dalla medicina moderna.

Grande attenzione è stata riservata anche all’attività fisica grazie all’intervento di Giovanni Montis, assessore allo Sport del Comune di Capoterra, che ha sottolineato l’importanza dello sport a tutte le età, con particolare riferimento ai bambini e agli adolescenti con diabete. Lo sport, infatti, non rappresenta soltanto uno strumento per favorire il benessere fisico, ma costituisce anche un’importante occasione di socializzazione, crescita personale e inclusione.

A concludere l’incontro è stato Carlo Cancellieri, presidente dell’associazione ABCD e organizzatore dell’evento, che ha chiuso una giornata caratterizzata da partecipazione, informazione e attenzione verso le esigenze delle famiglie.

La presenza di oltre 200 partecipanti ha confermato quanto sia sentita la necessità di creare occasioni di dialogo tra specialisti, istituzioni e cittadini, soprattutto quando si affronta una patologia cronica che richiede attenzione e consapevolezza fin dall’infanzia.

L’iniziativa ha rappresentato non soltanto un momento di approfondimento scientifico, ma anche un’occasione per ribadire un messaggio fondamentale: il diabete non deve rappresentare un ostacolo alla crescita, allo sport, alla scuola e alla realizzazione dei sogni dei più giovani.

Ricerca, innovazione, sostegno alle famiglie e inclusione sono le parole chiave emerse da una giornata che ha posto al centro i bambini e il loro diritto a vivere pienamente ogni esperienza della quotidianità.