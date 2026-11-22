Alimentazione equilibrata, movimento quotidiano, controllo ma non solo del colesterolo, valutazione del rischio e riconoscimento di una possibile malattia ereditaria: sono le cinque mosse fondamentali per proteggere la salute cardiovascolare e prevenire aterosclerosi – il progressivo accumulo di grassi nella parete delle arterie – infarto ed ictus secondo la Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi (Sisa).

La presentazione è avvenuta in occasione del 40esimo congresso nazionale della società che ha visto esperti a confronto su stili di vita e ambiente, diagnosi precoce, nuove terapie e malattie rare. Al centro, una visione che tiene insieme cuore, reni, fegato e metabolismo.

Ed ecco le cinque regole d’oro:

1) Il cuore si protegge a tavola (e sulla bilancia): alla base di tutto un’alimentazione equilibrata che significa peso sotto controllo e attenzione ai grassi nel sangue, il primo investimento per arterie sane.

2) Muoviti di più, fuma di meno: stop alla sedentarietà, dunque, con l’aumento dell’attività aerobica, da fare ogni giorno, e addio al fumo di sigaretta, con attenzione anche alla qualità dell’aria quotidianamente respirata.

3) Controlla tutti i fattori di rischio, non solo il colesterolo: non solo, dunque, tenere monitorato il colesterolo Ldl, ma anche trigliceridi, pressione arteriosa, glicemia, peso e la salute di reni e fegato. Il rischio cardiovascolare, come sottolinea la Società, nasce infatti dalla combinazione di più fattori.

4) Gioca d’anticipo, prevenzione quando stai bene: valutare precocemente il rischio con il medico e, quando necessario, seguire terapie personalizzate per allontanare il rischio del primo evento cardiovascolare o eventuali recidive.

5) Colesterolo alle stelle? Potrebbe essere scritto nel Dna: valori di Ldl oltre 190 mg/dL o trigliceridi superiori a 880 mg/dL possono essere la spia di una malattia ereditaria. Riconoscerla in tempo può salvaguardare non solo la propria salute, ma anche quella di figli, fratelli e genitori.