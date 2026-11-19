Il registro tumori è una priorità anche in Sardegna. L’annuncio di Massimo Melis, direttore del Servizio di promozione della salute e dell’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Sanità, durante un convegno nei giorni scorsi in città, è stato accolto positivamente da Francesco Carta, referente di Medicina democratica Sardegna, e Alessandro Rosas, referente del Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. «Ci auguriamo che possa aprirsi in tempi brevi un nuovo percorso per lo studio dei tumori, con dati certi e certificati – hanno ribadito - questa è la condizione per programmare azioni efficaci di prevenzione e cura».

Durante il convegno è emerso un aumento delle diagnosi di cancro nel mondo e in Sardegna. «Il 40% dei tumori sarebbe evitabile con la prevenzione – si legge in una nota- Secondo gli ultimi dati Istat in Italia muoiono circa 180mila persone ogni anno per tumore e in Sardegna ben 5mila 244, pari al 33% delle cause totali di morte, mentre a livello nazionale non si raggiunge il 30%. La Sardegna ha il primato di avere il tumore come prima causa di morte, ogni anno si verificano circa 10mila 200 nuovi casi di tumore». Infine i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali indicano una crescita della migrazione sanitaria extraregione dal sud e dalle isole verso il nord: «In Sardegna - sottolineano Carta e Rosas - tale migrazione è costata 61.387.911 euro per i ricoveri e 15.689.288 per la specialistica ambulatoriale nel 2025. A ciò si aggiunge la forte crescita del ricorso alle prestazioni pagate direttamente dai cittadini anche fuori regione, per chi può permetterselo: in Sardegna circa il 19,5% rinuncia alle cure».