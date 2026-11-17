Un anno senza dover sostituire il sensore per il controllo della glicemia. È la novità introdotta all’ospedale San Martino di Oristano, dove nei giorni scorsi è stato impiantato il primo dispositivo sottocutaneo di nuova generazione, capace di monitorare continuamente i livelli di glucosio e trasmettere i dati in tempo reale allo smartphone del paziente. Un passo avanti nella gestione del diabete, che riduce gli interventi di sostituzione e offre maggiore libertà nella vita quotidiana.

L’intervento, eseguito dal diabetologo Marco Mastinu, è una procedura mininvasiva che richiede circa 15 minuti e viene effettuata in anestesia locale. «Il paziente viene sdraiato su un lato e viene incisa la parte esterna del braccio per l’alloggiamento del sensore, che dura fino a 365 giorni e può essere successivamente sostituito», spiega il medico.

I primi dispositivi sottocutanei erano arrivati a Oristano già nel 2017, ma avevano una durata di appena 90 giorni. La nuova tecnologia consente invece di rilevare costantemente i livelli di glucosio, trasmettendo i dati in tempo reale allo smartphone del paziente. «Il vantaggio di questa nuova tecnologia è quello di rendere il paziente, in alcune circostanze, più libero nella gestione della malattia», sottolinea Concetta Clausi, direttrice della Diabetologia della Asl di Oristano.

Sono oltre 7mila le persone con diabete seguite dalle strutture aziendali, l’80% delle quali con diabete di tipo 2, mentre ogni anno si registrano circa 300 nuove diagnosi.

«La Sardegna ha la più alta incidenza al mondo di diabete di tipo 1», ricorda la direttrice generale Grazia Cattina, assicurando l’impegno della Asl per garantire «le migliori tecnologie e la migliore organizzazione possibile per la gestione della patologia».