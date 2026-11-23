Una sanità che supera i confini dell’ospedale, avvicina la ricerca scientifica ai cittadini e costruisce nuove forme di collaborazione con il territorio. È questa la visione al centro del progetto dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, premiato nell’ambito del Lean Healthcare Award 2026, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze e all’innovazione delle strutture sanitarie pubbliche e private italiane.

L’Aou di Sassari ha conquistato il premio “Lean Ideas – Miglior idea progettuale”, nell’ambito “Altri”, con il progetto dal titolo “L’Aou di Sassari come hub di un ecosistema di cura circolare: la connessione tra ricerca, partecipazione e prossimità nell’area vasta di Sassari. Il Ruolo Strategico dell’Aou di Sassari”.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione che si è svolta il 19 novembre a Palazzo Brancaccio, a Roma alla quale hanno partecipato il direttore generale dell’Aou di Sassari Serafinangelo Ponti e il direttore amministrativo Alberto Mura.

Un risultato che valorizza una visione innovativa dell’assistenza sanitaria, fondata sulla convinzione che la qualità delle cure non dipenda soltanto dall’eccellenza clinica e scientifica, ma anche dalla capacità delle istituzioni di dialogare con le comunità, promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere il patrimonio di conoscenze e competenze accessibile al territorio. Ricerca, partecipazione e prossimità sono le tre parole chiave del progetto, che propone un modello di sanità capace di connettere la frontiera della ricerca scientifica con il valore della partecipazione cittadina, portando il sapere clinico-scientifico oltre le mura ospedaliere.

Al centro del progetto c’è il concetto di ecosistema di cura circolare, un modello nel quale ospedale, istituzioni, ricerca e comunità non operano come realtà separate, ma come componenti di una rete capace di condividere conoscenze, competenze ed esperienze.

Il riconoscimento ottenuto dall’Aou si inserisce in un risultato particolarmente significativo per l’intero sistema sanitario regionale. Sono infatti otto i premi conquistati dalla Sardegna nell’edizione 2026 del Lean Healthcare Award, a testimonianza dell’impegno delle aziende sanitarie dell’isola nello sviluppo di progetti innovativi e nel miglioramento dei modelli organizzativi e assistenziali. La Sardegna si è inoltre aggiudicata, a pari merito con la Toscana, il nuovo premio “Regione Lean”, riservato alle Regioni che si sono distinte per la diffusione della metodologia Lean sul proprio territorio, registrando la maggiore crescita dei progetti presentati rispetto alla precedente edizione.