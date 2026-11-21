Violenza contro le donne, un tema ancora troppo presente nella nostra quotidianità. In occasione dell'Open Week organizzata da Onda, lunedì 23 e mercoledì 25 novembre torna l'iniziativa "La Psichiatria risponde".

Gli specialisti della Psichiatria del San Giovanni di Dio, diretti dalla professoressa Federica Pinna, offriranno consulti telefonici gratuiti dalle 10 alle 14 chiamando il numero 351 400 9344. Un'occasione per ricevere ascolto, informazioni e orientamento sui temi della violenza di genere, sulle conseguenze psicologiche e sulla tutela della salute mentale, nonché sulle modalità di accesso e presa in carico da parte dei Servizi di Salute Mentale.

L'Aou di Cagliari è tra le aziende con i Bollini Rosa che, insieme ad altri 237 ospedali e centri antiviolenza, aderisce all'iniziativa Open Week contro la violenza sulla donna 2026, dal 23 al 29 novembre 2026.

In questa settimana si svolgerà anche l'evento "Oltre i muri del silenzio: prevenzione, ascolto e rete contro la violenza sulle donne", rivolto ai cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni, per promuove il dialogo e il confronto con professioniste e professionisti che incontrano le donne in ogni fase del percorso di cura, tutela e sostegno. La tavola rotonda si svolgerà venerdì 27 novembre nell'aula Congressi del blocco I della Cittadella Universitaria di Monserrato. L'evento rientra in "Take Care, la prevenzione con l'Aou di Cagliari", il progetto dell'Azienda ospedaliero-universitaria patrocinato dall'assessorato regionale della Sanità, che propone incontri informativi e consulti dedicati alla salute con i professionisti del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio.

(Unioneonline/v.l.)