«Via liberà all’unanimità da parte della Commissione Sanità del Consiglio regionale alla risoluzione per garantire ai pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico un accesso tempestivo, appropriato ed equo al nuovo farmaco Daraxonrasib, autorizzato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration ma non ancora in Europa dove sono attualmente in corso le valutazioni da parte dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali».

Lo ha annunciato il Consiglio regionale della Sardegna, in una nota, dove si legge: «Secondo gli ultimi studi scientifici, l’uso del nuovo farmaco ha evidenziato una sopravvivenza media dei pazienti di 12,4 mesi rispetto ai 6,7 mesi della chemioterapia standard. Per questo, la Regione Lombardia nelle scorse settimane ha annunciato l’intenzione di definire un protocollo che consenta l’accesso al farmaco ad alcuni pazienti. Un’iniziativa autonoma che però, in assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento, rischia di favorire una frammentazione delle modalità di accesso alle terapie».

«Per questo, – viene spiegato – la risoluzione approvata dalla Sesta Commissione, invita la Giunta regionale ad acquisire tutte le informazioni sull’iniziativa assunta dalla Regione Lombardia e ad avviare un’interlocuzione con il Ministero della Salute e con Aifa per capire quali siano i presupposti giuridici e amministrativi per l’eventuale accesso al medicinale. L’obiettivo è garantire ai pazienti sardi, affetti da tumore al pancreas, un accesso tempestivo e appropriato al nuovo farmaco. Nella risoluzione si impegna inoltre la Giunta regionale ad effettuare una ricognizione sul numero dei malati potenzialmente interessati al trattamento».

(Unioneonline)